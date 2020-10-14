【SME學堂】推 iPhone 12 規格升級卻不加價　蘋果訂價策略耐人尋味？

蘋果 (Apple) 終於推出 4 款 5G 電話，包括 iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro 及 iPhone 12 Pro Max。跟過往的發表會不同，今次蘋果一口氣推出 4 款新機，規格升級卻不加價，反映蘋果的策略正在改變。

推出4款新機 針對不同客群

蘋果以往推出的都是高規格的 iPhone，但當智能手機市場開始飽和，iPhone 的出貨量也受到影響。回首 2016 年前三季，不只 iPhone 出貨量連續下跌，市場研究機構集邦科技（TrendForce）統計指，2016 全年 iPhone 出貨量共計 2.09 億部，全球市佔率下跌 2.9% 。之後，蘋果開始改變策略。

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自 2018 年起蘋果開始細分產品和消費者，走上「分眾銷售」的道路。針對主流市場，一方面推出規格不差、價格合理，多數人都能入門的「平價 iPhone」；另一方面，針對「果粉」或高消費力客群，推出高規格和售價高的「旗艦 iPhone」，希望藉著這個策略，維持品牌獲利。以最終銷售成績來看，最暢銷的卻不是「旗艦 iPhone」，而是售價 699 美元起跳的「平價版」iPhone 11。

消費力大減 規格提升卻不加價

雖然 4 款新 iPhone 均支援 5G 制式，但跟 2019 年發布的 iPhone 11 相比，價格卻未有上調。有分析指，今年受新冠肺炎疫情衝擊，智能手機市場消費疲弱，特別是高階機款，如果 iPhone 要維持一定的出貨量，產品定價不能太高；再者，去年表現最好的機款，是售價 699 美元的 iPhone 11，消費者願意以這個價錢購買單，蘋果也會參考以往的銷售表現，沿用在今年的產品上。

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Photo：Apple