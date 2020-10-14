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【iPhone 12】LiDAR 商業潛力「新大陸」？ 香港科創界：連Tesla都放棄的技術你振奮甚麼

業界頭條 19:32 2020/10/14

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iPhone 12 發布，除加入 5G 網絡接駁外，最高階機款 Pro 更加入 LiDAR (光學雷達掃描儀)。香港科技初創企業 Innopage 創辦人李勁華直言市場早有代替品，電動車品牌 Tesla 也放棄了 LiDAR ，籲消費者對新科技抱持審慎態度。

李勁華解釋：「我在這方面不是專家，但對於 LiDAR ，我的意見跟 Tesla 執行長（CEO）Elon Musk 的說法一致：『LIDAR is a fool’s errand.... and anyone relying on LIDAR is doomed』。」

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Uber、Waymo 和 Toyota 有採用 LiDAR 技術協助業務，唯獨 Tesla 仍堅持使用「電腦視覺（Computer Vision）」技術。李勁華解釋：「雷達就像蝙蝠般探測四周景物，用聲音會受到很多阻礙，所以光學雷達會是更佳選擇，但說到底雷達仍然是盲的。電腦視覺用電腦分析鏡頭影像，無論成本、技術都更可行。」

香港 Innopage 創辦人李勁華。

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李勁華指出，每年科技界都有新字眼冒起，消費者看到創新科技就覺得很興奮，甚至認為窺見了未來，但其實不會年年都有改變世界的科技推出。 LiDAR 的商業潛力亦欠奉，正如  iPhone 之前推出過測距儀功能，最後也是無人用；AR（擴增實境） 、VR（虛擬實境）亦是如此。

他說：「『Pokemon GO』 遊戲確實用了 AR ，但不少人都是關了 AR 玩的，畢竟它的樂趣在於四處走四處捉精靈。 對於 LiDAR ，消費者不要因為有疑似新科技名詞便覺得亢奮，科技界年年都有新詞語的。」

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撰文 : 陳文政

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