【疫市營商】Amazon 領「黑色星期五」前哨戰　Prime Day 營業額衝 780 億元

電貿平台亞馬遜（Amazon）年度重頭戲「Prime Day」，在美國時間 10 月 13 日至 14 日登場，其被視為美國傳統年終購物旺季的前哨戰。即使新冠肺炎疫情仍未緩和，但市場估計，亞馬遜今年 Prime Day 全球營業額可達到 100 億美元，有望創出歷史新高。

市場料Prime Day全球營業額逆市上升

市場研究機構 eMarketer 預計，亞馬遜今年 Prime Day 全球銷售額可望達到 99.1 億美元，較 2019 年的 69.3 億美元增長 43%。當中，美國消費者貢獻的金額將達到 61.7 億美元，佔總銷售額的比重高達 62.3%。eMarketer 分析，隨著 Amazon 遜將 Prime Day 範圍擴大到更多國家，例如今年首次在巴西和土耳其舉行，且今年 Prime Day 延長至兩日，銷售額將繼續保持強勁升勢。

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▲ 沃爾瑪（Walmart）宣布在今年「黑色星期五」（Black Friday），只開放2成顧客進店。

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血拼不再 沃爾瑪黑色星期五實施客流限制

至於零售商沃爾瑪（Walmart）宣布在今年「黑色星期五」（Black Friday），只開放 2 成顧客進店。《彭博》報道，除了限制客流，沃爾瑪還設置消毒過的購物車、方向指示等。沃爾瑪與其他零售商相同，今年感恩節期間預計不做生意，直到黑色星期五（11 月 27 日）上午 5 點才會開門。沃爾瑪也計劃在 11 月初開始促銷活動，以往是在感恩節前後才會開始。

國際購物中心協會（ICSC）最近的調查顯示，美國超過 3/4 的消費者在新冠肺炎疫情中比平時更提前購物，其中 1/3 消費者表示他們擔心自己的健康和安全。

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Photo：Mike Seyfang@Flickr、Walmart Corporate