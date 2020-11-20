【管理Tips】新任務殺到上司同事兩邊不討好？加強溝通比死做爛做「擦鞋」更佳

轉工作和或調職開展新任務，最難適應相信是新的上司。員工跟新上司的關係建基於之前合作經驗，日常工作表現雖可建立良好關係，亦可導致關係破裂。與其老是想著新上司或老闆喜不喜歡你，甚至積極討好上司「擦鞋」或死做爛做博表現，不妨先加強雙方溝通或討論工作事項，鞏固你跟上司之間關係。

溝通方面，員工可留意甚麼對話內容會吸引上司注意，或讓他們看到你在公司的價值？多跟上司同事互動會有幫助，亦能你協助你適應新工作；若恰好符合他們的做事風格，更可你的評該表上加分。

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不過，切忌太過分主動吸引上司注意，尤其太高調表達對公司的看法會適得其反。最後要注意、亦較難處理的是，除跟上司和老闆建立工作關係，也需要跟經常聯繫的同事保持良好關係，倘若主管對你的印象較差，同僚「補飛」說項或許能成為你的救命草。

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