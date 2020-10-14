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【解決職場代溝】10個必學辦公室潮語　學懂受「00後」同事尊敬

商管策略 20:16 2020/10/14

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隨著千禧世代的年輕人陸續成為職場上的生力軍，辦公室內亦出現從校園帶來、甚至「源頭不明」從各式各樣的用語。究竟「OP」、「G.O.A.T.」、「好kam」等潮語又是甚麼意思？不想跟「00後」員工同事出現代溝，就要認識網路潮語，免得成為「職場老餅」。

（1）OP

很多人看見 OP ，都會想起海洋公園（Ocean Park）。但原來此「OP」不同彼「OP」，這是「Over Power」的縮寫，是指某人的氣勢或實力非常強勁。

（2） G.O.A.T.

「山羊」的英文是 GOAT，但如果有同事對上司使用「G.O.A.T.」，並非指罵老細為山羊。事實上「G.O.A.T.」指 Greatest of All Time，有史上最棒、最厲害的意思，所以是讚美之詞。

「G.O.A.T.」指Greatest of All Time，有史上最棒、最厲害的意思，是一種讚美

身邊又有個點算？ 認清5種職場小人懂技巧免被人「踩住上」見下頁

（3）好kam

「好kam」有兩個意思，一是用來形容一個人很奇怪，二是指一件令人很尷尬的事。例句:「嗰個人好kam，唔知點同佢合作。」

（4） TK

「TK」一詞源於網絡遊戲《魔獸世界》，是 Team Kill 的縮寫，指故意攻擊、傷害隊友。在職場上，如果被稱為「TK」，有團隊殺手的意思，是指一些拖累團隊的行為。

（5）Fat fat la/ UFFL

「Fat」的英文是指肥，但實際上它的讀音與廣東話的「發」一樣。如果見到有同事對你說「Fat Fat la」，並不是指你的身形肥胖，而是表示「發達啦」。例如﹕「依家經濟咁差，老闆都肯加人工、出bonus，今次 fat fat la / UFFL！」

（6） TTYL

跟下屬聊天到一半，忽然看見他輸入「TTYL」，然後便離線。其實「TTYL」是「Talk to you later」的英文縮寫，即是下次（見面）再講。

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（7） LMK

相信大家對「MK」兩個字並不陌生，而「LMK」並不是指「老MK」，而是英文句子「Let me know」縮寫。如老闆問完問題，想知道員工的回應，不妨試試寫「LMK」，跟員工拉近關係。

如老闆問完問題，想知道員工的回應，不妨試試寫「LMK」，與員工拉近關係。

（8） GN

對不少 「00後」而言，「GN」是 good night 的縮寫，表達晚安。如果與同事商討工作至夜深，結束前不妨說句 GN。

「GN」是Good night的縮寫，表達晚安

(9) GTG/G2G

「G2G」或「GTG」是英文片語「Got to go」的縮寫，即是要走了或收工的意思。假如下次遇到年輕同事寫「G2G」，代表他想放工離開辦公室。

假如下次遇到年輕同事寫「G2G」，代表他想放工離開辦公室。

（10）BRB

跟同事聊天，收到對方輸入「BRB」，然後便離線，其實是指「（Will） be right back」，多數用於聊天聊到一半，需要暫時離開的情況。

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Photo：pexels

撰文 : 廖淑瑩

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