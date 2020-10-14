最新一代 iPhone 12 發布，機能再次增強，除了加入 5G 網絡連接外，最高階機款更加入 LiDAR (光學雷達掃描儀)，物流等商業用途適用，甚至幫到裝修、開商店等。不過，對一般用家以至零售商來說，銷情（以及有無得炒）才是重點。先達「Lo哥」之稱的劉志剛卻對新機銷情看淡，直言吸引力有限，無得炒，當然亦不能令手機零售商場回昔日光輝。

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「Lo哥」指出，先達市道淡靜，接近三分之一店舖結業：「跟炒不炒到 iPhone 無大關係，以前先達賣其他品牌手機也能生存，只是 iPhone 將炒手機熱潮推至頂峰。現在很多舖頭捱不住，新冠肺炎疫情影響到內地客絕跡，除了關口問題外，現在不少手機是香港內地同步發售，內地人只會在內地缺貨時才來香港買手機。當然我們還有人民幣匯率及稅項優勢（香港免入口及銷售稅），但現時他們要來港也來不了。」

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▲ 先達現時有三分之一店舖結業。

事實上，以往新 iPhone 推出總會掀起炒機潮，但劉志剛直言「此情不再，近年新 iPhone 難有炒價，「新功能」 5G 早有其他 Android 機投入使用， LiDAR 吸引力不大。他說：「最有機會炒到的是新款顏色，對換機人士來說新色能讓其他人知道『我在用最新機』，否則索性低價買 iPhone 11 更划算。根據顏色、容量，估計新顏色第一水可炒到 100 至 500 元，少貨多人爭就有機會。」

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