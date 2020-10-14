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【中小企客服方案】小型理髮店用 Google Duplex 接網上預約　加強服務拓客源對抗大集團

數碼轉型 12:04 2020/10/14

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隨著 Facebook、Instagram 等熱門社交平台，吸引不少企業在上面「搵食」：開設專頁拓展業務。Google 在 2018 年公布的 Duplex 技術，最近終於啟用，有資源不足的小型理髮店用此接收網上預約。

AI合成技術為用家預約

Google 最初選擇理髮店預約作為 Duplex 的範例，但之後改成餐廳預約，後來擴充至查詢營業時間和庫存等。除了美國，英國、澳洲、加拿大、墨西哥、紐西蘭和西班牙用戶都能開始使用 Duplex，用戶只需用 Google Assistant，內置的人工智能（AI）助理會以合成語音技術與理髮店預約服務。

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助小店拓展客源

除了方便用戶，對欠缺科技應用資源增設網上預約服務的小店（如：理髮店、美容店），可以硍 AI 語音助理技術接軌，拓展客源。即使習慣使用智能手機的人，也可輕易預約以往只能用手機語音預約的小店，減少因科技落後而失去競爭力，生意被資源充足的連鎖集團蠶食。

隨著數碼轉型成為大趨勢，對於未有充足資源轉型的中小企難以生存。為了維持市場多元化，類似的技術對中小企會有不小幫助。

開直播・轉網銷助業界數碼轉型 美容商會：再不變只有等死見下頁

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Photo：Google

撰文 : 廖淑瑩

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