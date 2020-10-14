  • 26°C
香港時間 : 20201014日 (三) 15:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】加強衛生兼慳成本　迴轉壽司店點餐結帳全自助

商管策略 11:11 2020/10/14

分享：

新冠肺炎疫情改變顧客用餐模式，餐飲業也要轉變經營模式配合。日本連鎖迴轉壽司專賣店藏壽司 (くら寿司)，最近就將旗下分店改裝成自助式店舖，顧客由進店、點餐到結帳完全不用與任何店員接觸，減低病毒傳染的風險。

全自助式壽司店 減少接觸兼慳成本

藏壽司的自助式店舖有不少非接觸式服務，如以自助結帳取代以往由員工為顧客結帳。此外，店舖亦採用「自我嚮導」功能，取代店員為顧客帶到座位上，同時還增設「自我檢查」功能，顧客只需將壽司碟放到坐位前的回收槽，系統就會自動點算顧客所吃壽司的碟數。當顧客需要結帳時，只需觸控坐位前的平版電腦，然後憑收據到店內的自助結賬機結帳即可。

餐飲業冰封 薩莉亞推「輕餐廳」改營運模式自救見下頁

顧客只需將壽司碟放到坐位前的回收槽，系統就會自動點算顧客所吃壽司的碟數

藏壽司曾計劃在 5 年內開設「完全非接觸式」店舖，但是受到新冠肺炎疫情影響，市場對非接觸式的需求不斷增加，因為公司將計劃提前 1 年實行，目標是在 2021 年年底所有分店可以以「完全非接觸模式」營運。

轉型總比結業好！日本和民居酒屋變平價燒肉店搶營業額見下頁

當顧客需要結帳時，只需觸控坐位前的平版電腦，然後憑收據到店內的自助結賬機結帳即可

疫情促使日本餐飲業轉型不再 吉野家開外賣店．塚田農場賣急凍食品 見下頁

日本政府推餐飲券支援當地企業

在今月初，日本政府撥款 616 億日圓推出「Go To Eat」線上活動支援本地餐飲業。日本市民可在實體店鋪購買餐飲消費券，市民如花費 1 萬日圓，可購得價值 12,500 日圓面額的餐券，每次購買最多 2 份，餐券先在新瀉縣售賣，顧客可於合作的商店使用，期限至明年 3 月底。日本政府預計花費 616 億日圓，補助這個支援本地餐飲業的活動，若補助金額提早用完，活動會提前結束。

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：くら寿司、Tokumeigakarinoaoshima

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【SME學堂】 餐廳推會籍制・任食放題一定賺？Ruby Tuesday申請破產的教訓
2020/10/09
【SME學堂】 餐廳推會籍制・任食放題一定賺？Ruby Tuesday申請破產的教訓
【SME學堂】狂播洗腦歌・店內像迷宮・收銀處排長龍　讀懂激安の殿堂捉心理賺錢招數
2020/10/09
【SME學堂】狂播洗腦歌・店內像迷宮・收銀處排長龍　讀懂激安の殿堂捉心理賺錢招數
商業營銷 疫情 數碼轉型 電子支付 餐飲 日本 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【香港製造】剩餘布料變環保商機！香港製造西裝手巾拓海外市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹