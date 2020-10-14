【疫市營商】加強衛生兼慳成本　迴轉壽司店點餐結帳全自助

新冠肺炎疫情改變顧客用餐模式，餐飲業也要轉變經營模式配合。日本連鎖迴轉壽司專賣店藏壽司 (くら寿司)，最近就將旗下分店改裝成自助式店舖，顧客由進店、點餐到結帳完全不用與任何店員接觸，減低病毒傳染的風險。

全自助式壽司店 減少接觸兼慳成本

藏壽司的自助式店舖有不少 非接觸式服務，如以自助結帳取代以往由員工為顧客結帳。此外，店舖亦採用「 自我嚮導」功能，取代店員為顧客帶到座位上，同時還增設「自我檢查」功能，顧客只需將壽司碟放到坐位前的回收槽，系統就會自動點算顧客所吃壽司的碟數。當顧客需要結帳時，只需觸控坐位前的平版電腦，然後憑收據到店內的 自助結賬機結帳即可。

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▲ 顧客只需將壽司碟放到坐位前的回收槽，系統就會自動點算顧客所吃壽司的碟數

藏壽司曾計劃在 5 年內開設「完全非接觸式」店舖，但是受到新冠肺炎疫情影響，市場對非接觸式的需求不斷增加，因為公司將計劃提前 1 年實行，目標是在 2021 年年底所有分店可以以「完全非接觸模式」營運。

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▲ 當顧客需要結帳時，只需觸控坐位前的平版電腦，然後憑收據到店內的自助結賬機結帳即可

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日本政府推餐飲券支援當地企業

在今月初，日本政府撥款 616 億日圓推出「Go To Eat」線上活動支援本地餐飲業。日本市民可在實體店鋪購買餐飲消費券，市民如花費 1 萬日圓，可購得價值 12,500 日圓面額的餐券，每次購買最多 2 份，餐券先在新瀉縣售賣，顧客可於合作的商店使用，期限至明年 3 月底。日本政府預計花費 616 億日圓，補助這個支援本地餐飲業的活動，若補助金額提早用完，活動會提前結束。

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Photo：くら寿司、Tokumeigakarinoaoshima