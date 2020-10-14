【記得check單】用戶收震撼電費單 疫情期間靠估錶？

在疫情期間，不少公共服務都受到影響，包括水、電、煤的「抄錶」工作。日前，有網民便在 Facebook 群組貼出「震撼電費單」，2 個月電費需繳交 $5,000 多元。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

在 Facebook 群組「香港免佣租屋網」內，有網民貼出 8 月與 10 月的電費單對比，今期比上期電費大增近千元。隨後吸引不少人熱議，有人更貼出 $5,000 多元的電費單。隨後貼文樓主再更新，指已致電中電查詢，對方指由於疫情期間無法上門「抄錶」，因此早前的電費單是使用估算計費，而今期則是上門抄錶，因此增幅是補回先前的差額。

▲ 在電費單下方有列明，會按日數調整累進級別

【其他內容】 【附購買連結】99%過濾!日本Hakugen白元多款口罩 萬寧售$25.9/7個【詳情見下頁】

此外，有網民又提出質疑，指由於兩電的電費均是累進收費，用量越高每度電收費越貴，會否因此而多繳費用。同時，由於突如其來的高額電費單，有網民表示失預算，紛紛表示抱怨。其實，在電費單下方有列明，若因估算而要補交電費，將會按日數調整累進級別，並不會多交電費。

▲ 有網民又提出質疑，指由於兩電的電費均是累進收費，會否因此而多繳費用。

【其他內容】日本製三次元口罩 藥房良心價賣 $99/30個【詳情見下頁】

【其他內容】 Medicom Premier Safe+ Mask 平售 $69/50個【詳情見下頁】

中電查詢熱線：2678 2678

港燈查詢熱線：2887 3411

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】