【每盒減$20】家港推 Level 3 秋冬系列納米口罩 獨立包裝售$88盒起

香港口罩廠家港口罩 Homey Bliss Mask 表示，正開售限量版秋冬系列納米口罩。



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廠方表示，正發售限量版秋冬系列納米口罩，包括 : 托帕藍、牛仔藍、炫黑、大地啡、中灰、晚霞。當中以採用漸變色設計的晚霞最吸引。此外，廠方正推每盒減 $20 優惠，至 10 月 31 日。

▲ 家港口罩 Homey Bliss Mask

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▲ 家港口罩 Homey Bliss Mask

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家港口罩規格

-納米濾芯

-符合美國標準 ASTM F2100 Level 3 及 歐洲標準 EN 14683 Type IIR

-細菌過濾效率（BFE）≥ 99.9%

-微粒過濾效率（PFE）≥ 99.8%

-獨立包裝

-大小 ： (成人) 17.5cm x 9.5cm

-顏色 ： 托帕藍、牛仔藍、炫黑、大地啡、中灰、晚霞(共6款，顏色可能因應檢視設備或環境光暗而有所偏差)

-產地 ：香港製造

-包裝 ：25 個/盒，共兩盒50個（獨立包裝，全自動化生產）

淨色原價 ：$108/盒

晚霞原價 ：$128/盒

▲ 家港口罩 Homey Bliss Mask晚霞口罩

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