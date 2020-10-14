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【每盒減$20】家港推 Level 3 秋冬系列納米口罩 獨立包裝售$88盒起

行內熱話 03:00 2020/10/14

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香港口罩廠家港口罩 Homey Bliss Mask 表示，正開售限量版秋冬系列納米口罩。 

 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

廠方表示，正發售限量版秋冬系列納米口罩，包括 : 托帕藍、牛仔藍、炫黑、大地啡、中灰、晚霞。當中以採用漸變色設計的晚霞最吸引。此外，廠方正推每盒減 $20 優惠，至 10 月 31 日。

家港口罩 Homey Bliss Mask

其他內容】 【附購買連結】99%過濾!日本Hakugen白元多款口罩 萬寧售$25.9/7個【詳情見下頁】

家港口罩 Homey Bliss Mask

其他內容】 Medicom Premier Safe+ Mask 平售 $69/50個【詳情見下頁】 

家港口罩規格

-納米濾芯
-符合美國標準 ASTM F2100 Level 3 及 歐洲標準 EN 14683 Type IIR
-細菌過濾效率（BFE）≥ 99.9%
-微粒過濾效率（PFE）≥ 99.8%
-獨立包裝
-大小 ： (成人) 17.5cm x 9.5cm
-顏色 ： 托帕藍、牛仔藍、炫黑、大地啡、中灰、晚霞(共6款，顏色可能因應檢視設備或環境光暗而有所偏差)
-產地 ：香港製造
-包裝 ：25 個/盒，共兩盒50個（獨立包裝，全自動化生產）

淨色原價 ：$108/盒

晚霞原價 ：$128/盒

家港口罩 Homey Bliss Mask晚霞口罩

 口罩購買連結<<<

其他內容】日本製三次元口罩 藥房良心價賣 $99/30個【詳情見下頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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