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動漫主題 Youme Cafe 全線結業！食家指捱到 5 年算不錯

行內熱話 00:40 2020/10/14

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與動漫作品合作的商品一直受歡迎，香港亦有一家專門跟日本動漫作品合作的主題 Cafe「Youme Cafe」。然而，「Youme Cafe」日前宣佈全港全線店舖已於 10 月 9 日停止營業，並感謝顧客一直以來的支持。 
 
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「Youme Cafe」曾與多部日本、中國動漫小説作品合作，包括：《百變小櫻》、《刀劍神域》、《幽靈白書》、《全職高手》等，亦曾跟不同的遊戲作品合作，如《刀劍亂舞》、《女神異聞錄 5》、《戀與製作人》、《第五人格》等。惟近日，「Youme Cafe」於 Facebook 專頁發佈「停止營業公告」，表示：「感謝您一直以來的支持，Youme cafe 全線店舖已於 10 月 9 日停止營業」。受影響的分店包括 Youme cafe 荃灣本店，Youme cafe stand 荃灣店以及油麻地店。

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然而，不少網民對於「Youme Cafe」結業的反應都頗爲正面，紛紛留言說：「熱烈地彈～琴，熱烈地唱～」、「除咗恭喜都唔知講咩好」。有網民則指出 Youme Cafe 以難食見稱，能夠捱到 5 年已經好厲害。

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