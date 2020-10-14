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【理想與現實】食家用卡尺量度麥當勞 15mm 厚切素午餐肉！ 傷心指:薄咗 33％ 得 10mm

行內熱話 00:28 2020/10/14

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麥當勞近日跟 Green Monday 合作，推出以 OmniPork Luncheon「素食版午餐肉」為主題的新餐肉系列美食，更強調是足足有 15mm 的厚切素餐肉，引起網民熱議。有網民就帶了一把尺去試食餐肉，沒想到卻十分失望。 
 
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

有網民在 Facebook 專頁「中伏飲食報料區」出帖，表示打風都衝去試新出的 15mm 的厚切素餐肉。可惜一打開早餐，就發現素餐肉似乎不夠 15mm，於是他就拿了一把尺度素餐肉的真實厚度，結果發現是 10mm。網民傷心地表示：「得10mm 薄咗 33%。我讀得書少，麥當勞唔好呃我。」又搞笑表示：「我本人係一個維修員，屋企有把卡尺係好合理。」

結果引來不少網民留言，有網民指：「呢隻真係唔夠厚，平時食厚切都 20mm+」、「你度有虛位，再拉貼 D，可能得 8 mm」、「乜唔係 11.5mm咩？」然而亦有網民推測，指：「未整之前係 15mm，整完加上都返屋企得返 10 mm 係好合理」、「你外賣，有冷縮熱脹麻」、「好似足三両咁囉，重量係計未煎之前」，網民的解釋又幾合理! 不知其他人又有沒有遇到類似的情況呢？

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麥當勞推出以 OmniPork Luncheon「素食版午餐肉」為主題的新餐肉系列美食，強調是足足有 15mm 的厚切素餐肉，網民用尺量度素餐肉的真實厚度，結果發現只有 10mm。

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撰文 : 梁綺文

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