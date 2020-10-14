想發國難財反輸 ! 大陸年輕人投機開口罩廠慘蝕 1700 萬元收場

受新冠肺炎疫情影響，今年的口罩生意可算是較為賺錢的一門生意，尤其是疫情爆發初期口罩短缺，不少生意人紛紛轉行生產口罩。東莞一名原做新能源電池的年輕人，於今年初便與朋友一起集資 1,700 萬人民幣轉行生產口罩，可惜短短 2 個月慘蝕收場。



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這名來自東莞的年輕人名叫羅衛，他於年初時眼見做口罩生意有錢賺，於是便和朋友合資 1,700 萬人民幣，購買生產口罩的設備，準備可以發一筆「國難財」。按他的計劃，每日最大產能為 100 萬個口罩，按原有的利潤，估計 5 天便能回本。當時他甚至想，如果將利潤減半，最快也可於 10 至 15 天內回本。

可惜，市場上的口罩供應越來越多，而且國家突然提高對口罩出口的檢驗要求，導致訂單量大減。羅衛與朋友生產的幾百萬個口罩囤積在倉庫。同時，他們當初以高價 84 萬一噸購入的熔噴布貶值十倍，全新購入生產口罩的設備只能當垃圾賣出去。最初投入的 1,700 萬焱民幣本金全部虧損。

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羅衛表示像他們一樣血本無歸的還有很多人，因為整個市場是毫無預兆地崩盤，甚至有同行因此而走向極端。他最後總結，認為專業的人應該做專業的事，同時亦是花了一筆巨款給自己買了一個很大的教訓。

▲ 幾百萬個口罩囤積在倉庫

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