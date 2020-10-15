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【疫市開張】毋懼疫情月租百萬照 GO？一文看清香港疫市擴張人氣零售品牌

業界頭條 13:17 2020/10/15

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本港零售市道受新冠肺炎疫情影響仍未走出低谷，不少世界級時尚品牌撤出香港或縮減業務規模，但有國際知名零售百貨和飲食品牌反其道而行，選擇在「疫市」登陸香港，趁租金低水時開分店擴大業務藍圖。

運動悠閒品牌需求龐大疫市開張

法國連鎖式運動品牌迪卡儂 Decathlon 早前於 2013 年在香港發展線上業務，直至 2017 年 8 月在旺角和銅鑼灣開設兩間門市，直至 2019 年 6 月開設將軍澳分店後，今年新冠肺炎疫情也未停止，先後進軍中環及九龍灣，分別在 10 月 2 日和 10 月 7 日開幕。位於中環皇后大道中的新店，總樓面面積 8,500 平方呎，月租港幣 80 萬元。

疫情致消費市道疲弱 一文看清2020年全面撤出香港國際零售品牌見下頁】 

沙田新城市廣場「新常態」 商舖：人流暢旺但消費難回當初見下頁】 

去年增設的即日送貨服務，現鑑於新冠肺炎疫情，若送貨至醫院、酒店或曾出現確診或疑似個案地點（以衛生防護中心「曾有確診或疑似冠狀病毒個案大廈名單」為準）Decathlon 的送貨安排防疫零接觸， 安排送到大堂交收和管理處代收，如情況許可司機或會將貨件置派送地點門外，並拍照作紀錄。

肺炎疫情甚於颱風？葵廣商戶：以前打風都有客今年少7成見下頁

日本零售專門店驚安の殿堂）也在新加坡及泰國擴展業務，現時已在香港開設 3 間分店的 DON DON DONKI 香港也不甘示弱，繼銅鑼灣百德新街分店，位於中環皇后大道中的新店於 10 月 15 日開業，店面分兩層，總樓面面積 19,000 平方呎，月租港幣 120 萬元。
 

日本迴轉壽司在港擴大藍圖

日本迴轉壽司壽司郎（Sushiro）去年在佐敦開業，繼續擴大香港業務，分別在黃埔、黃大仙及荔枝角開新分店，10 月 2 日樂富店正式開業。因新冠肺炎疫情關係製作需時，預訂 1 周之內的外賣。

小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）見下頁】 

人氣高企烤蘋果批店登陸本港

日本人氣蘋果批 Mille Mele Tokyo 今年登陸本港，繼銅鑼灣新店，8 月中旬尖沙咀美麗華商場再開分店。連開兩間新店的 Mille Mele Tokyo 由意大利廚師 Marco Polo Molinari 創辦，主打手工製蘋果批 ，並標榜日本直送食材。

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Decathlon官網、tomosang@Flick、i stock、Mille Mele Tokyo 及壽司郎 FB 專頁

撰文 : 鍾采餘

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