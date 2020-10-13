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【疫市營商】肺炎疫情甚於颱風？葵廣商戶：以前打風都有客今年少7成

業界頭條 19:30 2020/10/13

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新冠肺炎疫情甚於颱風？不少人今日寧願留在家中。葵涌廣場有老闆預計就算打風，生意即跟平日差不多，決定開門，卻發現大多數街坊稱因怕了疫情，「風平浪靜」也不願出街，開舖白食西北風。

葵涌廣場是區內人流最旺的商場，飲品店東主黃先生說：「以前就算是 8 號風球都不會像今天這麼靜，和以前八號波比生意少了 7 成都有。葵涌廣場客人本來不怕打風，何況今日都沒有風。商場客通常都是街坊，打風毋須返工便會落街行消費。我開了檔這麼多年，第一次打風商場場面這麼靜，看來他們真的怕了疫情。」

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八號風球仍有人逛葵涌廣場，據老闆說人流比上年打風少一半。

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小食店店員陳小姐亦表示，葵涌廣場人流雖然比早前稍稍上升兩至 3 成，但新冠肺炎疫情反覆，只要有疑似新一波爆發兆頭，商場人流即會大減，要回復疫情前正常人流遙遙無期。

有老闆指出葵涌廣場最少有兩成舖頭在疫情下結業。

於 3 樓經營服飾店的徐先生為了趕工，在八號烈風或暴風信號高懸仍然開業。他說：「附近商場很多舖頭都不做了，最少兩成舖不做下去。我們舖生意也比上年少了 4 成，本身不少顧客是老人家，但他們現在因新冠肺炎疫情關係不肯出街。」

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撰文 : 陳文政

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