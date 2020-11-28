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【附直購連結】台灣製造藍鷹牌中童立體口罩 NP-3DTSB 網店售 $130/50個起

行內熱話 22:10 2020/11/28

分享：

網店 littlemonster.hk 正在藍鷹牌 NP-3DTSB 中童口罩。

 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

今次店方發售的是三層立體設計的 NP-3DTSB，適合 6 至 10 歲中童使用。口罩為台灣製造，採用 CNS14755 台灣標準，有效過濾體積 3µm 細懸浮微粒達 99% 以上。店方亦提供買 2 盒優惠，平均一盒售 $130/50個。買家可以選擇送貨，或免費在門市自取。

藍鷹牌中童立體口罩

其他內容】  【附購買連結】香港製造口罩賣 $1 一個! MedCare 口罩限時特價

藍鷹口罩規格

-輕薄設計：厚度小於1mm
-緊密貼服：更貼合小朋友面部
-立體設計，3D氣室空間呼吸更舒適
- 高密度熔噴濾布，強力過濾空氣中細懸浮微粒
-CNS14755台灣標準，有效過濾體積3µm細懸浮微粒達99%以上
-台灣原料、台灣製造，品質有保障 
-6-10歲：本體(就是從鼻子到臉頰的距離)7.5cm、束帶12cm(正負0.5cm)
-一盒50個

售價:$149一盒 ,$260兩盒

 口罩購買連結<<<

藍鷹牌立體口罩三層設計

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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