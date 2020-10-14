【疫市營商】屯門 V City 人流正常營業額回復到兩年前　店長：終於見家鄉

香港新冠肺炎疫情反覆，近日趨緩和，市民外出意慾才增加，如屯門市中心連接西鐵站的「龍頭商場」V City 商場亦有不少新進駐的商鋪。在面對著西鐵站店鋪工作的伍小姐稱：「鋪位於西鐵站回家必經之路，故算是新界『龍頭鋪』。近兩個月營業額已超出 2018 年同期，尚算理想，可能因為我們售賣的多數是世界品牌，但以我知其他區分店生意較差。」

她又稱，屯門區兩個月前有多宗確診個案，總店曾擔心商場人流減少，但出乎意料沒有預期差，目前營業額已追回兩個月前成績。她認為，現時市民或已習慣跟病毒共存，如常生活出外消費。

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▲ 屯門市中心商場可連接V City，值此帶動商場市面人流。

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位於 V City 中庭的零售鋪朱小姐指：「中午和晚市人流較旺，不過今日也減少，平時對面鼎泰豐也會大排長龍。」目前多在商場逛街的人，但光顧的客人沒有增多，因過了中秋節生意回復平日時，市民消費金額也不會增多。

8 月新進駐的商舖梁小姐指：「我們都是上個半月才搬開張。開業至今約兩個月，人流算是正常，始終周末市民會出外消費，尤其食肆大排長龍，人流明顯多了數個百分點。」

▲ 屯門V City 的市面人流已回復正常

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服裝店負責人王先生表示，上兩個月的商場人流較差，現時已回復正常，連帶營業額增加約 5％，當前營業額成功達到目標，仍然也是本地客較多旅客偏少，若對比上兩個月旅客數目也有增加。

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Photo：V City專頁