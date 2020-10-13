【半導體熱潮】 賣海鮮兼賣晶片趁機拿補貼？中國今年逾1.3萬間企業進軍半導體市場

隨著美國持續對中國晶片商施壓，中國正啟動大規模計劃扶植國內半導體產業。中國企業資訊提供商「企查查」數據顯示，今年首 9 個月，已有超過 1.3 萬間中小企註冊成半導體公司，甚至連原本從事海產、汽車的企業也進軍半導體業。有分析指，這些中小企大多對半導體不熟悉，今年紛紛進入晶片產業可能只是為了得到政府的補貼。

發展「國產」半導體 應對美國制裁

據《金融時報》報道，9 月中小企註冊成半導體公司的數量暴增近 30%，但這些公司大多缺乏半導體相關經驗，有些原本只是汽車零件商或海產商。面對美國限制中國技術發展，北京預計在 10 月下旬宣佈的「十四五」規劃中，大幅增加對晶片產業的財政支持。有中國官媒將此稱為半導體的「大躍進」，習近平承諾到 2025 年的 6 年內將斥資 14,000 億美元發展「國產」半導體。

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▲ 北京預計在10月下旬宣佈的「十四五」規劃中，大幅增加對晶片產業的財政支持

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分析：汽車生產、海產商為取得補貼 進軍半導體產業

中國晶片產業政策專家 Douglas Fuller 指出，這次中小企湧入半導體業熱潮，主要是受到「補貼或是期望獲得更多補貼」所吸引。他表示，雖然國家曾積極推動半導體產業，但現在連一些毫不相關的企業也進入這個行業，並不尋常。

報道引述公開紀錄指出，汽車零件製造商「上海新朋實業股份有限公司」今年 7 月註冊成半導體生產商，自去年年底以來，新朋實業已在北京、上海、南京、天津及佛山的半導體工廠投資逾 4 億人民幣。由海產商轉型成網上遊戲商的「大連晨鑫網絡科技股份有限公司」也在今年 5 月表示，計劃以 2.3 億人民幣收購上海 1 間虧損的半導體公司的 51% 股份。

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Photo：glue work、pixabay