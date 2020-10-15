【SME學堂】曾捲入抄襲風波・重金收購到創辦人閃辭　Instagram 十歲如何走下去？

對時下年輕人來說，無論是發飲食帖、旅遊照片，或抒發對生活的種種不滿，Instagram 都已取代 Facebook 成為首選社交媒體平台。Instagram 已經踏入第 10 個年頭，深受年輕人歡迎。擁有逾 10 億用戶的 Instagram ，曾捲入抄襲風波、重金獲 Facebook 收購到創辦人辭職，未來又會如何走下去？

曾拒絕挖角 為收購舖路

Instagram 在 2010 年 10 月 6 日推出，在 iOS App Store 上架首周即突破 10 萬下載量，並且在短短兩個月內越過 100 萬下載量大關，成為當年下載量最高的 App 之一。

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▲ Instagram背負抄襲之名推出的限時動態功能，成功使用戶增長速度再創新高

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Instagram 創辦人 Kevin Systrom 大學時期就喜愛攝影，還開發照片存放工具 Photobox，也因此獲得 Facebook 創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）賞識，希望招攬他到 Facebook。即使 Systrom 拒絕朱克伯格邀請，但兩人的相遇也為 Facebook 收購 Instagram 埋下種子。

推短影音功能 迎戰TikTok

Instagram 被 Facebook 收購後，其在 2013 年的用戶數首次達到 1 億人，至今更已突破 10 億用戶大關。Instagram 用戶數目急速增長，有一部分歸功於2016 年推出的「限時動態」功能。這項功能是仿照 Snapchat 的同名功能打造，因此也令 Instagram 背負抄襲之名。

面對短影音平台 TikTok 的競爭，Instagram 也推出短影音功能 Reels。同時不斷強化平台上的購物功能，逐漸將其重新塑造成另類的社交電商平台，例如平台在 8 月推出一站式的結帳功能，在 10 週年前夕更擴充 Reels 及 IGTV 上的購物功能，為消費者提供一鍵購物的新選擇。

▲ Instagram 創辦人 Kevin Systrom

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Photo：pexels、Instagram、Christopher Michel