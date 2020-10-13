【附購買網址】Medicom 幼童及中童獨立包裝口罩 售$99/40個

▲ Medicom 幼童及中童獨立包裝口罩

福港中西大藥行表示，正在發售Medicom 幼童及中童獨立包裝口罩。



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店方指，Medicom Level 1 幼童及中童獨立包裝 40 個裝已到貨，詳細如下:

1.幼童Size：12.5cm

2.中童Size : 14.5 cm

同售 $99/盒

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▲ Medicom 幼童及中童獨立包裝口罩

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門市地址：

荃灣河背街64號地舖

電話: 2439 6008

筲箕灣愛東商場一樓A,B舖

電話：2180 9818

西灣河成安街18號地下G02A舖

電話:2513 0330

柴灣興華邨興華廣場G07D (百佳旁)

電話:2505 3360

柴灣環翠邨環翠商場117-118號舖 (日本城旁)

電話:2650 0222

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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