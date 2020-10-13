香港製造! Maskology 將推出可愛 MR. MEN LITTLE MISS 口罩

香港口罩廠 Maskology 口罩．學表示，即將推出 MR. MEN LITTLE MISS 口罩。



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Maskology 表示，邀請到風行全球嘅經典卡通人物 《MR. MEN LITTLE MISS 》，聯乘推出全新「奇·妙系列」口罩，藉其快樂能量，為大小朋友注入抗疫新動力。不過暫時尚未有 MR. MEN LITTLE MISS 口罩的開賣詳情，之後本網會再跟進報道。

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▲ MR. MEN LITTLE MISS 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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