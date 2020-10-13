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【香港製造】剩餘布料變環保商機！香港製造西裝手巾拓海外市場

商管策略 20:00 2020/10/13

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香港成衣業、鐘錶業過往一時無兩，有香港「四大工業」之稱。時移世易，工業遷移，從事這行的人需要求變以尋找出路。有公司將產品與環保概念結合並開拓海外市場，成功踏出香港攻入東南亞市場。

Tordney 由夫妻檔 Alex Sum 和 Winky Chiu 於 2017 年成立 。Alex 說：「我們的業務包括手錶和手巾，以手錶為主要業務。本身公司是專做手錶代工，我們算是工廠的第二代，自然想試創立自家品牌。經過眾籌後，我們推出手巾產品，使用的材料全是來自於製作成衣時的剩餘布料。」

品牌合作・攻大灣區 解香港鐘錶界寒冬？見下頁】 

Tordney 創辦人 Alex Sum(左) 、Winky Chiu (右)。

遊客大減瑞士鐘錶業損失138億！推「輕奢侈」品牌・電貿救市見下頁】 

 Winky 指出製作成衣時經常餘下大量布料，又有時候成衣成品與當季潮流不合，衣服需要廢棄，造成極大浪費。Winky 表示它們與全新布料並無分別，公司遂向他們採購布料，將成衣的純綿布加工製作西裝手巾，無論作為西裝的裝飾抑或抺汗都非常實用。

Tordney 有多款不同手巾。

從擺地攤推木頭車到自設廠房 港男棄倫敦升學釀手工啤見下頁】 

Winky 解釋：「雖然是收購別人剩餘的物料，但製作成本和我們直接買新布無分別，而且就算是手巾也需要選布、儲存、物流，並聘請工人裁縫，整個程序的成本並不低。但我們更做做的是支持香港工業、本地製作。堅持不用節省時間而會產生廢布料的新布，便是想為環保行多一步。」

Tordney 產品主打東南亞市場。Alex 指出，當地市場增長非常快，加上近年環保浪潮興起，不少人購物時都會考慮產品的背後價值，故市場前景不錯。Alex 笑言，實體店經營困難，加上新冠肺炎疫情影響，開展網銷電貿業務可謂大勢所趨。

買瑞士潛水錶的極限性價比！港人感錶商「食水深」創品牌益同好見下頁

Alex 又說：「手錶方面我們亦非常注重環保，例如錶帶用上天然植物染料，減低客人敏感機會。更多的工序的確會拉高成本，但客人同樣可以透過物有所值的品質，了解到當中所承載著的本土品牌匠人精神，那怕它只是一條手巾。」

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撰文 : 陳文政

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