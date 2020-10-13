【iPhone12】有望成中國首間iPhone代工廠　立訊精密打入蘋果供應鏈勵志故事

蘋果（Apple）即將舉行產品發布會，睽違多時的 iPhone 12 也會揭曉。除了留意蘋果發表的新產品，其供應鏈亦是市場關注點之一，當中被稱為「女版郭台銘」的立訊精密董事長王來春，有望帶領公司成為蘋果在中國首間 iPhone 代工廠。

由低做起 離職創業成轉捩點

王來春是媒體常提到的「工廠妹變女首富」的勵志故事。她於 1988 年在富士康位於深圳的海洋電子插件廠任職生產線工人，其後憑著良好態度與優異表現，10 年內連升數級，1998 年時管理數千名員工，已是當時富士康在中國內地最高級員工。

1999 年，王來春認為富士康的規模愈來愈大，涉及業務愈來愈廣，更需要強大廠商夥伴幫手，於是她選擇離職創業，與兄長王來勝收購香港立訊公司股權，主營各種電子連接線、研發連接器、銷售產品。

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▲ 立訊精密董事長王來春（前排右一）陪同Tim Cook（右二）參觀立訊生產線

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王來春在 2004 年回到深圳創辦立訊精密，並在 2010 年上市，公司初期主要提供互聯方案（interconnectivity solution）。

為蘋果代工 身家暴漲

隨著立訊精密在 2010 年上市後，王來春身價暴漲，當年就以 34 億元人民幣的財富，首度進入「胡潤百富榜」，排第 426。蘋果業務合作方面，立訊除了供應 Lightning 接頭相關產品外，其在 2015 和 2016 年開始擴大蘋果產品組合，提供眾多蘋果相關零件，如無線充電、聲學、觸覺模組等。

此外，立訊在 2017 年開始進行 AirPods 組裝服務，而且逐步擴大版圖，近期又宣布收購緯創在中國崑山的工廠進行 iPhone 組裝。

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Photo：立訊精密、Unsplash