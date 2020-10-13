【疫市營商】沙田新城市廣場「新常態」　商舖：人流暢旺但消費難回當初

本港新冠肺炎疫情反覆，市民「抗疫疲勞」出外消費。不少大品牌進駐的沙田新城市廣場，連接沙田火車站和巴士總站成為新界其一重點交通匯聚之地。SME.hket 下午到沙田新城市廣場商場附近一帶，發現商場市面人流回復正常，但消費仍然疲弱。

沙田「龍頭商場」新城市廣場各樓層商舖以種類劃分，位於 3 樓時裝店舖的溫小姐表示：「對比上個月現時商場人流相差不多，其實多數人在逛商場，甚少走進店舖，不過上周末人流尚算正常，維持一定數量，但不是店舖的 benefit（優勢），走進店舖逛下也不是真正消費；疫情爆發時遊客絕跡，近日開始有少量說普通話的客人顧，也是好事。」

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▲ 位於沙田新城市廣場的史努比小型主題公園，週末亦要排隊。

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溫小姐續稱，店舖內所售服裝款式較斯文，適合上班，可能是在家工作（WFH）緣故少了顧客買上置裝。新城市廣場 8 月曾推出現金券回饋商舖，對商戶有小量幫助，她指現金券是最直接幫到商戶。

▲ 沙田新城市廣場週末人流情況正常

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在位 4 樓的店任職的 Kiko 指：「商場下午 3 時至 4 時較旺，這個區域可能不作準因這邊有 3 個吉鋪，許多人逛到 LEGO 店已止步，自動劃一條界線，反而樓上5樓運動和電器商舖較多人集中。」

SME.hket 記者隨 Kiko 說的走上 5 樓繼續視察店舖。商舖負責人王先生稱：「現時逛商場的人多了，客人內進消費也輕微上升但差別不大。近期不知為多也多了遊客，他們在我們店內消費少，但他們拿著其他商戶購物袋內進。」

▲ 沙田新城市廣場貫穿偉華中心及希爾頓中心。

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