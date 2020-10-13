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 【SME學堂】Facebook虛擬頭像引洗版潮 3招成功捉用戶「呃Like」心理

數碼轉型 10:10 2020/10/13

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Facebook 早前推出的虛擬頭像曾引發一陣「洗版潮」，為甚麼這個虛擬頭像會突然紅起來？但虛擬頭像的熱潮一過，它又漸漸在 Facebook 上消失。其實這是常見的產品「遊戲化」帶來的結果，但是要成功，還是要有一些前提，Facebook 就透過 3 種策略令虛擬頭像爆紅。

融入創造過程 增加個人化參與感

你有沒有玩過《精靈寶可夢GO》（Pokémon Go）？遊戲開始時，玩家先選擇隊伍、服飾配件，搭配出自己想要的樣子，並選出一隻要跟隨自己的精靈。這些「選擇」是「創造」之一，創造出在網上可以「代表自己的」形象，這跟 Facebook 的「虛擬頭像」功能相似。虛擬頭像選擇不把你的頭像虛擬化，或是讓你直接選幾個能代表你的頭像，而是讓你選擇面型、頭髮、身形等，融入了「創造」的過程。在心理學上，人們會對自己創造的東西給予更高的評價。

「回頭是岸」討好年輕人？推大學生專屬平台Facebook Campus 見下頁

Facebook的「選擇」設計非常貼心，用戶只要「按一按」就能做出想要的樣子

操作過程簡單 方便分享

不過，製作「虛擬頭像」過程也不能太困難，或是做出來的成品有很大落差，會影響上傳分享的自信，因此 Facebook 的「選擇」設計時非常貼心：讓用戶「按一按」即可做出想要的樣子，樣子亦不會差太多，不管怎樣亂選，頭像也不會太醜而不想分享。

此外，它的整體流程很順暢，當你看到其他人的虛擬頭像，直接點選旁邊的按鈕，就能為自己創造一個，製作過程也是單純點選即可，然後做完就能直接分享，非常容易。

Facebook落廣告花錢無效果？創業家歸納轉化生意 5 大竅門 見下頁

追求社群認同 成功引發流行效應

遊戲化另一個機制是「社群影響與關聯」。其實即使沒有虛擬頭像，你會發現只要換頭像已能吸 Like（讚好），虛擬頭像是自己創造的有趣形象，更容易得到讚好。因為心理學關係，大家會覺得自己做的頭像特別有趣好看，當然要出帖「呃Like」，而且當很多人都創作虛擬頭像，就會造成跟風效應，大家自然會想玩玩看，想知道自己的虛擬頭像會是甚麼樣子，大家會有甚麼反應。

虛擬消費市場潛力大 Gucci搶推「虛擬時裝」顧客更願意埋單？見下頁

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Photo：pexels、Facebook

撰文 : 廖淑瑩

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