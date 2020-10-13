2020年年度產品! 中衛特別色口罩 粉裸橙上市

每年中衛皆會推出一款特別口罩，今年的特別色粉裸橙口罩已推出!



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中衛在 FB 表示，廠方每年都會參考全球流行趨勢，固定推出一個年度新色，今年推出的是粉裸橙色口罩。廠方更在今年衫將裸橙口罩帶到柏林拍攝宣傳片。這款口罩已在台灣陸續上市，售價為 5 片袋裝 69 元新台幣 (約 $18 港幣)，30 片盒裝售 260 元新台幣 (約 $67 港幣)。

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▲ 中衛粉裸橙口罩

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▲ 中衛粉裸橙口罩



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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