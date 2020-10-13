行貨中衛口罩又返貨! 中衛潮色款藥房入手價$150/50個

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2020年年度產品! 中衛特別色口罩 粉裸橙上市
富大西藥房表示，正跟中衛口罩香港代理合作，提供中衛口罩換購優惠。
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠
富大西藥房指，買家只要購買指定樂信/利家寶產品滿 $200，即可以優惠價 $150 換購中衞口罩。款式數量有限，換完即止。款式如下:
中衞口罩款式
-潮橘
-櫻花粉
-酷黑
-蕾絲姐姐謝金燕(只有10個)
-炫霓紫
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活動詳情
日期：13-15/10/2020（星期二至四）
地點：富大西藥房
地址：九龍深水埗基隆街320號地鋪
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地址：深水埗基隆街320號（西九龍中心天橋下）
Tel: 23886102
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟