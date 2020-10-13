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行貨中衛口罩又返貨! 中衛潮色款藥房入手價$150/50個

行內熱話 02:51 2020/10/13

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富大西藥房表示，正跟中衛口罩香港代理合作，提供中衛口罩換購優惠。

 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

富大西藥房指，買家只要購買指定樂信/利家寶產品滿 $200，即可以優惠價 $150 換購中衞口罩。款式數量有限，換完即止。款式如下: 

中衛口罩

中衞口罩款式

-潮橘
-櫻花粉
-酷黑
-蕾絲姐姐謝金燕(只有10個)
-炫霓紫

其他內容】日本製三次元口罩 藥房良心價賣 $99/30個【詳情見下頁】

中衛口罩

活動詳情

日期：13-15/10/2020（星期二至四）
地點：富大西藥房
地址：九龍深水埗基隆街320號地鋪 

其他內容】 Medicom Premier Safe+ Mask 平售 $69/50個【詳情見下頁】 

地址：深水埗基隆街320號（西九龍中心天橋下）

Tel: 23886102

其他內容】 Good Mask 多色 Level 3獨立包裝口罩 現貨劈價至 $50/30個 【詳情見下頁

中衛口罩

其他內容】  2折發售! 英國 MG (PLUS) BFE99% PFE98% 口罩 售 $29.9/50個【詳情見下頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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