行貨中衛口罩又返貨! 中衛潮色款藥房入手價$150/50個

富大西藥房表示，正跟中衛口罩香港代理合作，提供中衛口罩換購優惠。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

富大西藥房指，買家只要購買指定樂信/利家寶產品滿 $200，即可以優惠價 $150 換購中衞口罩。款式數量有限，換完即止。款式如下:

▲ 中衛口罩

中衞口罩款式

-潮橘

-櫻花粉

-酷黑

-蕾絲姐姐謝金燕(只有10個)

-炫霓紫

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▲ 中衛口罩

活動詳情

日期：13-15/10/2020（星期二至四）

地點：富大西藥房

地址：九龍深水埗基隆街320號地鋪

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地址：深水埗基隆街320號（西九龍中心天橋下）

Tel: 23886102



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▲ 中衛口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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