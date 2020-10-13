【附購買連結】99%過濾!日本Hakugen白元多款口罩 萬寧售$25.9/7個

近日屈臣氏風頭十分勁，不停有三次元、中衛和理的等熱門口罩開賣。不過其對手萬寧終作出反應!



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由昨日開始，萬寧網店已把多款日本 Hakugen 白元柔滑口罩上架，分別有成人、中童和小童，售價皆為 $25.9/7個，售價十分合理。不過，此口罩不時售價，但店方會不時補貨，例如記者執筆時就剛為白元小童口罩補貨，建議買家多瀏覽網店查詢補貨情況。

白元口罩每單最多只可買 5 包，門市自取免運費。

▲ 日本Hakugen白元柔滑口罩中童

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▲ 日本Hakugen白元柔滑口罩小童

白元口罩規格

-中層濾網有效過濾99% 以上的PM2.5懸浮微粒、花粉、細菌和病毒

-成人、中童和小童尺寸

-白色

-一包7個

-中國製造

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▲ 日本Hakugen白元柔滑口罩成人



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▲ 白元小童口罩仍有貨

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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