【附購買連結】一盒齊十色!香港愛的家推副線品牌Walls彩色耳帶系列 售$68/50個

愛的家在 FB 表示，將推出副線品牌 Walls。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

廠方表示，新品牌的產品雖然是深圳製造，但仍會由香港團隊嚴格監控，產品質素有絕對保證。新品牌的製作標準為 ASTM Level 1，PFE/BFE>98%，將以較大眾化的價格作銷售。首批發售的口罩是以白色口罩配以彩色耳帶的配色設計，內有十色耳帶。

【其他內容】日本製三次元口罩 藥房良心價賣 $99/30個【詳情見下頁】

▲ 愛的家推副線品牌Walls口罩

【其他內容】 Medicom Premier Safe+ Mask 平售 $69/50個【詳情見下頁】

Walls口罩規格



-BFE 98%

-PFE 98%

-ASTM Level 1

-EN14683

-Family Mask 輔線品牌Walls

-一次性三層口罩

-50片/盒

-成人用 175 x 95 mm

-白色口罩，顏色耳帶

-中國製造/香港監督

售價:$68/50個



口罩購買連結<<<



【其他內容】 Good Mask 多色 Level 3獨立包裝口罩 現貨劈價至 $50/30個 【詳情見下頁】

【其他內容】 2折發售! 英國 MG (PLUS) BFE99% PFE98% 口罩 售 $29.9/50個【詳情見下頁】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】