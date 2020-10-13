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戴咗等如無戴? 透明口罩易出事! 日本劇團 62 人染疫疑跟透明口罩有關？

行內熱話 01:46 2020/10/13

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日本新冠肺炎疫情反彈，東京連續出現過百人確診，當中更包括 62 人的劇團集體感染群組。有日媒就推測，是次爆發或跟團員使用透明面罩有關，引起關注。
             
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日媒報道，埼玉縣埼玉市劇團「ミュージカル座」練習場近日爆發染疫群組。包括劇團團員以及工作人員，現時共有 62 人確診感染新冠肺炎。據指，參加團練的人數共有 91 人，並於 10 月 4 日、6 日兩度在練習場練習。劇團表示，團員在兩個 80 平方公尺的空間練習，練習時緊閉門窗但每小時都會換氣一次。排練期間，劇團人員有戴口罩或俗稱「マウスシールド」的透明面罩，他們亦有對場地、扶手及音響器材等進行消毒。當局現時正調查劇團集體感染的原因。

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透明口罩

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透明口罩有不少人使用

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TVB 都廣泛採用透明口罩

然而，有日媒就指出劇團爆疫或許跟團員使用透明面罩有關。這類透明面罩聲稱能方便溝通，同時保持空氣流通，所以不少日本公司會讓員工使用。然而有媒體曾以此進行飛沫測試，發現透明面罩根本無法阻擋飛沫溢出，保護程度並不足夠，傳疫風險極高。

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有媒體曾以透明面罩進行飛沫測試，發現透明面罩根本無法阻擋飛沫溢出

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撰文 : 梁綺文

健康美容 健康問題 日本 口罩

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