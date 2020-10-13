港大發現胃潰瘍藥有效抑制新冠病毒 比瑞德西韋安全便宜

新冠肺炎疫情持續，同時各種預防及治療研究亦愈來愈多。港大化學和微生物學研究團隊研究發現，已作廣泛應用的抗潰瘍藥物枸櫞酸鉍雷尼替丁（Ranitidine Bismuth Citrate, RBC），可有效抑制新冠病毒的複製能力，效用跟瑞德西韋相近，但治療成本僅約瑞德西韋的 1/4。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

香港大學理學院化學系葉志成范港喜基金教授（生物無機化學）孫紅哲，以及李嘉誠醫學院微生物學系霍英東基金教授（傳染病學）袁國勇共同領導的研究團隊表示，瑞德西韋的供應全球性短缺，價格相對高昂，以及對新型冠狀病毒重症患者缺乏顯著的臨床效力等幾個關鍵因素，嚴重限制了它的進一步臨床應用，因此有迫切需要更廣泛地評估臨床獲批藥物，以尋找治療新型冠狀病毒感染的替代性策略。

團隊對一系列金屬藥物和相關化合物進行篩選後，發現一種臨床常用含有金屬鉍的抗潰瘍藥物「枸櫞酸鉍雷尼替丁」（RBC），在細胞水平和動物模型中，能顯著降低新冠病毒病毒數目，具備潛力臨床應用作爲有效的抗新型冠狀病毒藥物。RBC 能顯著降低受新型冠狀病毒感染的動物細胞中的病毒量超過 1,000 倍以上，並表現出低細胞毒性，選擇指數（毒性安全指標，指標越高越安全）高達 975，而瑞德西韋在細胞層面的選擇指數僅為 129，意味 RBC 安全度十分高。RBC 在倉鼠的感染模型中，證實能有效抑制新型冠狀病毒的複製，減少上呼吸道和下呼吸道的病毒載量，同時也能緩解與病毒相關的肺炎等炎症。

【其他內容】 2折發售! 英國 MG (PLUS) BFE99% PFE98% 口罩 售 $29.9/50個【詳情見下頁】

團隊指該項發現，突出了病毒解旋酶可作為藥物治療的潛在靶標，以及含鉍藥物或其他相關金屬藥物用於臨床治療新型冠狀病毒感染的巨大潛力，為科學家研究其他抗藥性病毒藥物打開了研究之門。

港大微生物學系臨床助理教授陳福和指出，RBC 與現時使用瑞德西韋、干擾素等抗病毒藥物，所針對病毒蛋白不同，希望與其他藥物共同使用時產生協同效應，令治療效果更有效果。不過藥物仍有待臨床測試，他提醒巿民，雖然 RBC 坊間使用多年，但市民勿自行購買，若過量食用有機會出現副作用。

【其他內容】 屈臣氏有舊版理的Level3獨立包裝口罩賣! 售$89.9盒【詳情見下頁】

【其他內容】 台灣製造! Accmask PFE/BFE 99% Level 2 口罩推買二送一優惠! 現貨售$66/50個【詳情見下頁】

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】