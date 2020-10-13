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【終於出事?】香港疑出現首宗 Staycation 傳染個案 18 歲女生確診

行內熱話 01:11 2020/10/13

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受新冠肺炎疫影響，酒店業大受打擊，於是興起「Staycation」自救，吸引了不少香港人光顧，不過某程度上，亦增加了傳播新冠肺炎的風險。本港昨新增 11 宗確診個案，其中一名 18 歲屯門 VTC 青年學院女生曾與 7 人在尖沙咀港威酒店房間聚會，有可能成為本港首宗 Staycation 播毒的個案。 
            
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衞生署昨召開記者會交代本港新冠肺炎疫情進展，衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指共有 11 宗新增個案，其中一名 18 歲女生與確診者有流行病學關連，個案編號 5193。

該名女生在 9 月 27 日曾與 7 人在尖沙咀港威酒店房間聚會，同一聚會有另外 2 人已確診，其中一人曾到尖沙咀酒吧 China Secret，另一人是酒吧顧客的密切接觸者。 不過張竹君指由於聚會參與者不時進出房間，女生未必直接與該名確診者有接觸，署方仍正追蹤其他參加者，暫時有 5 人需檢疫。 

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VTC 青年學院回應指，已獲悉學院一名學生確診感染新冠肺炎。該名同學曾於 10 月 5 日回校上課半天，當日一同上課師生共 30 人，同學在校期間有配戴口罩。學院根據衞生防護中心的指示，於即日起至 10 月 19 日，暫停青年學院 ( 屯門 ) 及香港專業教育學院 ( 屯門 ) 運作，並安排及加強校內的全面清潔及消毒工作，期間課堂將以網上形式進行。與確診者有緊密接觸的兩名同學已獲安排檢疫，校方亦已安排向師生派發深喉唾液樣本收集瓶。

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撰文 : 何兆洋

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