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【疫市營商】疫情下更要把握推廣商機　藉網購平台賺更多

博客論壇 11:12 2020/10/13

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一場新冠肺炎疫情，不但奪去了許多人寶貴的性命，對經濟亦造成重大的損失，但意外地令很多網上的活動快速成長 — 例如網購平台、網上食物代送服務、電子支付等，明顯都有著驚人的增幅。一般企業在疫情初期，都來不及反應，網上平台卻是最早受惠於疫情，因為大家都不願意外出購物，造就了各種網購的發展，電子支付當然成為了最方便的付款方法。

轉身快著數大？疫情下中小企淡市掘出生機見下頁

疫情過了這麼多個月，大部分市民已經習慣了網上購物，一般企業如果希望開設網上銷售產品或服務，可以選擇一些網上購物平台，例如 HKTVmall，因為現在產品數量和瀏覽量也是全港之冠，將產品放在這些平台會有較多客戶瀏覽，不過在這些平台上也需要做適量的廣告宣傳，以及參與一些推廣服務，才能讓客戶在茫茫大海中看得到你的產品，這其實也是一門學問。HKTVmall 本身就是一個網上的商場，企業就在商場裏營運商店，大型商場自然會做推廣活動，帶來網上人流，疫情期間 HKTVmall 的生意倍數增長，商店自然受惠。

開直播・轉網銷助業界數碼轉型　美容商會：再不變只有等死見下頁

如果中小企認為網上購物平台的收費昂貴，可以嘗試利用網店服務，架構自己的平台，在國際間有著名的 Shopify，不過其支援的付款方式多為一般信用卡、Apple Pay 及 Google Pay 等。也可以選擇本地的網店服務架設自家商店，例如 Boutir（掌舖），除了一般信用卡之外，也支援滙豐的 PayMe、螞蟻／長江的 AlipayHK 以及金管局推出的轉數快等，而且這些本地的支付工具收費較為便宜，一般中小企應該較容易接受。

長期停課商家無生意可做？港產書包品牌轉網銷「避疫」兼拓外地市場見下頁

無論你選擇網上購物平台或者網店服務，也需要配合適當的宣傳攻勢，才能令到網店步向成功。一般網店會在 Facebook 及 Instagram 等刊登廣告，當然也可以自己在社交媒體上多做一些推廣，現時流行直播購物推廣，大家也可以嘗試在 Facebook 或者 YouTube 上面利用直播服務，推廣自己的產品。有些品牌會邀請 KOL 參與推廣和宣傳，效果如何除了要視乎這個 KOL 是否有很多粉絲觀看直播之外，其實 KOL 是否具影響力及能否適當推廣產品，也是非常重要。

或許你會說，現在才搞網購推廣產品是否太遲？筆者相信，新冠肺炎疫情還會持續多半年、甚至一年時間，才能夠完全平息，再者疫情過後大家都已經習慣了網購服務，所以大家應該要捉緊時間在網上做更多推廣，正所謂「遲到好過冇到」。

零售銷貨額大跌3成點算？珠寶商：樓上舖影響最大網銷才有出路見下頁

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Photo：Jeremy Brooks

撰文 : 方保僑（香港資訊科技商會榮譽會長）

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