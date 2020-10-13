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【疫市營商】中小學校疫情音樂班全停　敲擊樂教育公司推師資培訓新出路

商管策略 12:49 2020/10/13

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「篋敲擊樂薈」、「篋敲擊樂團」創辦人陳永業 ( Gip )。

中小學在新冦肺炎疫情學校提早放暑假，牧童笛等「高風險」學習課程都要暫停，敲擊樂器反而成為音樂堂新寵兒。有主打敲擊樂的音樂公司因為口碑好，教學方法獨特，成功在疫情裏為不同學校提供敲擊樂的師資培訓。

樂器公司「篋敲擊樂薈」 2016 年創辦，翌年成立非牟利樂園「篋敲擊樂團」。創辦人陳永業 ( Gip )說：「除了敲擊樂教育培訓外，我們亦會銷售樂器；篋敲擊樂團則是非牟利團體，主要是集合志同道合的朋友，為喜歡音樂的人提供表演機會。」

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敲擊樂由於每年學院收生少，大部份人都只能在中小學期間學習，難以進一步進修。

從擺地攤推木頭車到自設廠房 港男棄倫敦升學釀手工啤：見下頁】 

陳永業畢業於浸會大學音樂系，他坦言香港人想在特定樂器發展非常困難，香港只有中大、浸會大學、香港演藝學院等少數學院有音樂系，各學院每年只收取 3 至 5 名敲擊樂學生，年年都有數百人爭大約 20 個學位，大部分人會在中小學後不再接觸敲擊樂。

他希望樂團能提供平台予青少年發展興趣，吸納新血。篋敲擊樂團已進入良性循環，除了主辦活動外亦有不少邀請，例如早前便受到灣仔區議會邀請進行快閃演奏，未來更跟藝術發展局合作，用 VR（虛擬實境）結合科技與音樂演出。

Gip 的公司有推出價格較親民的樂器，相片中鐵琴約一千元，較市面上的鐵琴便宜得多。

1 首歌播兩小時賺過千萬？網上音樂「發大財」見下頁

陳永業指出，在香港以音樂作為職業，對比其他國家有著獨特優勢：由於人口密度高，不會好像美國般大多老師都固定在一間學校進行教學，在香港若能適當編排時間表，音樂教學的時薪足夠老師成為全職。

陳永業在浸大畢業時已有一筆積蓄，當時美國有大學邀請他擔任助教，他卻決定將積蓄用於香港創業。他解釋：「不少商會說過，做任何行業也好，要嘛就做第一，要嘛就做唯一。我們的敲擊樂樂器是全港數一數二齊全，不少同學都是因為想學某種樂器才來的。以我自己來說，畢業後我也需要一套定音鼓，但一套要 15 萬港元，所以不少學生在畢業後很難繼續職業生涯。沒平台發展事業。我們算是提供了環境給他們。」

定音鼓一套大約 15 萬，學生難以負擔。

周杰倫新單曲收入逾624萬元　音樂平台推新歌比出實體碟更賺錢？見下頁

陳永業早前在香港青年協會舉辦的「網上教學達人大賽」奪得冠軍。他說：「當時有人教跳縄，有人教科學，甚至有人教創業 。教敲擊樂是有利有弊的，學生不會每個人都有樂器，所以我們要簡化。例如學拍子可以直接拍枱，聽流行曲學習拍子、學樂理。至於學習音高（pitch），可以用手機下載音樂軟件，我們一齊打。在家中做一些短期音樂學習已足夠。」

相關經驗亦幫助陳永業發展事業，新冠肺炎疫情下不少音樂老師停止教牧童笛，改為採用鐵片琴等的敲擊樂器，他則提供師資訓練。他說：「他們雖然有很長的教學經驗，又懂得彈鋼琴，但未必能掌握敲擊樂。用左手和用右手的時機可能也未知道要如何掌握，也不知道怎樣教才有效率，吸引到學生注意，我們便教他們相關知識。」

陳永業 ( Gip )跟中小學進行深度合作，近期更為學校提供師資培訓。

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撰文 : 陳文政

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