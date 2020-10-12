【附購買連結】Hermes/Tiffany/Chanel No.5 香水口罩! 口罩變出新花款

近來香港口罩廠競爭激烈，要突圍而出就要搞搞新意思! SOSoPremier Parfum Lv3 Mask 正是一例。



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SOSoPremier Parfum Lv3 Mask 是由 SOSo Mask 推出，口罩特別加入 Hermes/Tiffany/Chanel No.5 香水，令配戴者昤刻獲得香味。每款香味口罩每盒售 $150，並有 20 片獨立包裝香味口罩，全為成人 174 x 94mm 尺寸。迎口罩於 10 月 26 日到貨。

▲ SOSoPremier Parfum Lv3 Mask Tiffany

SOSoPremier Parfum 口罩款式如下:



1.Hermes 香水味（橙色口罩）

2.Tiffany 香水味（湖水綠口罩）

3.Chanel No.5香水味（白色口罩）

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▲ SOSoPremier Parfum Lv3 Mask Hermes

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SOSoPremier規格

-香港製造

-VFE>99% ，PFE>99% ，BFE>99%

-美國ASTM F2100標準防護級別3

-歐盟醫用器材認證 等級1

-可燃性級別 1

-合成血液阻擋能力160 MMHG

-尺寸 174 x 94 (+/-3)

-20個獨立包裝



售價:$150



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▲ SOSoPremier Parfum Lv3 Mask Chanel No.5

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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