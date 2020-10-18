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【管理Tips】同工不同酬想加人工如何開口？揀對時機半功倍

商管策略 14:34 2020/10/18

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薪金一直是同事間避談的「禁忌話題」，因同工不同酬會引發不滿，計較彼此工作量、績效，影響工作心情。不過，整體薪金制度不透明，讓員工難以了解自己是否得到應得的待遇。建議試試以下幾種較理想的方式，或許有機會改善自己的待遇。

（1）先冷靜、別找同事抱怨

得知自己待遇不如人，當下一定感到憤怒。你很可能不小心跟同事抱怨主管或比你高薪的那位同事，最後傳進對方耳中，反而影響自己的形象和職涯發展。這種事情首先要冷靜，如果真的需要找人發洩訴苦，最好找不要是業界的工作親朋戚友。

（2）先調查一下業界平均薪金

想改善你的薪金前，必須知道你的職位平均薪金行情，否則難以跟公司「講價」。打工仔不妨看看許多人力資源公司或媒體的行業薪酬分析報告，當作參考。另外，整理好你的績效表現，透過分析工作成果的數據，才有籌碼向主管證明，你值得有更高的薪金。

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（3）和主管進行單獨會談

要談薪金這種事，千萬別在茶水間或是主管坐位上討論，也別利用某場會議的尾聲單獨討論，這些方式過於隨便令對方覺得好像你也不太在乎這個議題。要談薪金待遇，就好好詢問主管方便的時間，安排一場一對一的閉門會議。

要談薪金待遇，就好好詢問主管方便的時間，安排一場一對一的閉門會議

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（4）讓議題聚焦在你對公司的貢獻

跟主管或人事部門談論這種事，說話務必理性、中性，可以先從你得知待遇不同作開場，但切記不要透露你是如何得知。之後，你可以強調自己的貢獻和才能，藉此突顯你並未獲得應有待遇。但是，過程中可以較正面的方式表達，如：「我很贊同公司的目標、我想繼續留在公司打拼，但我認為目前的薪金可以再調整。」

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（5）釐清 3 個問題

即使會談完結後，對方答應你加薪的要求，但萬一公司凍結支出或臨時有甚麼政策調整，一切恐怕會石沉大海。所以，你必須問清楚對方以下 3 個問題：

  • 甚麼時候調整：問清楚加薪時間；如果沒有辦法給出明確答案，就問下次何時可以確認進度；
  • 還有甚麼可以改善： 如果不能加薪，是否可以增加獎金、假期，甚至是職業訓練；
  • 公司未來的規劃：如果公司預計縮減人手或凍結支出，以上兩個問題大概都是白問。因此問清楚公司規劃，若不符你的期望，就可以計劃你的下一步的規劃。

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Photo：pexels、USDA

撰文 : 廖淑瑩

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