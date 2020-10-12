日本製三次元口罩 藥房良心價賣 $99/30個

信大中西藥房在 FB 表示，日本製三次元口罩今周將到貨。



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店方指，日本製三次元口罩 S 碼今星期將到貨，並以 $99/30 個的特惠價發售。店方指，會以答問題方式，發售三次元口罩，但店方尚未公布詳細購買方法。

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▲ 日本製三次元口罩 S 碼

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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