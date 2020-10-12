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日本製三次元口罩 藥房良心價賣 $99/30個

行內熱話 17:44 2020/10/12

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信大中西藥房在 FB 表示，日本製三次元口罩今周將到貨。
    
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

店方指，日本製三次元口罩 S 碼今星期將到貨，並以 $99/30 個的特惠價發售。店方指，會以答問題方式，發售三次元口罩，但店方尚未公布詳細購買方法。

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日本製三次元口罩 S 碼

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 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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