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【香港人才】香港投行6成職員由內地人擔任　招聘公司：業界薪金水平下跌最多兩成

業界頭條 11:11 2020/10/12

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隨著中國銀行業人才外流、中國企業紛紛在港上市，香港投資銀行業正被中國人才取代。據招聘公司華德士（Robert Walters）數據顯示，在香港投資銀行中，香港人的比例已由兩年前的 40％ 降至約 30％，有 60％ 的職位由中國人擔任，而且業界高級職位的薪金水平下跌 15％ 至 20％。

投行香港人比例漸減 中國員工成主流

《彭博》引述招聘公司華德士數據指，本地投資銀行內香港人的比例現時已降至約 30％，低於兩年前的 40%，其他 60％ 的職位由中國內地人擔任，另有 10％ 職位屬外籍人士。

「勞工假」有望增至17日 消息：10年後跟「銀行假」睇齊 見下頁

華德士駐香港區域主管 John Mullally 指，香港投資銀行業在 20 年前，中國人員工只佔約 15％，而隨著中國推行出國留學計劃和累積的國際經驗，幫助中國縮小與香港的技術差距。同時，香港有大量來自中國的業務交易，因此不少交易是由中國銀行業人員處理也很合理。

PMI回升至47.7香港經濟有起色？膳食服務・電腦資訊業職位增加見下頁

高薪不再 投行薪金水平下降

獵頭公司 Wellesley 估計，在香港投資銀行高級職位中，約有超過一半由中國內地人擔任。公司行政總裁 Christian Brun 表示，公司在處理投資銀行在香港的人才招聘的要求中，超過 90％ 客戶要求員工懂流利普通話。本地投行除了大部分職位由中國人擔任，業界薪金水平也正在下降。Brun 表示，在過去 5 年，投資銀行高級職位的薪酬，下跌 15％ 至 20％。

香港科技園開設創科學院 非為文憑而是鼓勵科研創業見下頁

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Photo：Benh LIEU SONG、Jonathan Shaw@Flickr

撰文 : 廖淑瑩

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