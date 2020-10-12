【疫市營商】香港過百間口罩廠要倒閉一半？LCM：競爭激烈材料成本跌仲有得做

新冠肺炎肆虐，香港口罩廠在近半年如雨後春筍般冒出，要在眾多口罩廠中殺出重圍殊為不易，有口罩廠瞄準兒童市場推出新款兒童口罩外，又以多生產線接觸更多消費者，多線發展力保市場份額。

LifeCare Surgical Mask（LCM）總監朱世忠坦言，香港現時口罩供應非常多，工廠正面對著不同困難：「現在香港估計大約有 100 間口罩廠，早前『香港口罩及防疫設備協會』主席接受訪問時講述未來數月會淘汰近半數香港口罩廠，我都相信這個講法。我們好明白經營口罩廠有非常多的挑戰要解決。初期設廠要解決技術問題改善質量，行家都想盡辦法提升產量盡快服務更多市民。現在不少本地工廠生產成熟、產量穩定，國內國外又有不同口罩供應，零售價的確是下降了的。」

疫情反覆轉差 本地口罩廠定單再升兒童口罩熱賣【見下頁】

▲ 口罩設計比賽至今收到 300 份來自於小朋友的設計。

對於香港市民來說，有更多選擇自然是好事，作為生產商要繼續生存就要針對市場作專門應對。既然市民擇優而選，LCM 工廠便採用了德國熔噴布， BFE、PFE 達 99% 以上，透氣度又極高、佩戴舒適，雖然成本昂貴，但物有所值。朱世忠指出雖然現在口罩零售價下降，但同時物料價格也有下降，LCM 口罩價格有所微調，所以仍可繼續經營。

從擺地攤推木頭車到自設廠房 港男棄倫敦升學釀手工啤【見下頁】

朱世忠表示不同公司會有不同理念和做法，例如有些以慈善為主，有些則主打海外市場，LCM 則做好本份，主打本土。他強調，口罩廠競爭雖然激烈，但只要一日有香港市民喜歡使用我們 LCM 口罩，我們的口罩工廠仍會繼續工作。」

▲ 部份小朋友在設計上用上版權角色，雖然精英但無法商品化。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】