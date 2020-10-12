新冠肺炎疫情重創各行各業，政府今年 9 月宣布推出第三輪總值港幣 240 億元防疫抗疫基金及其他措施，協助受疫情影響的企業和市民，不少行業「受惠」，包括餐飲、旅遊、教育界，以致娛樂行業等：

（1）餐飲業

普通食肆、小食食肆、水上食肆及工廠食堂

合資格持牌人按其牌照訂明的樓面面積發放港幣 5 萬元至 25 萬元的一次性資助。食物業牌照持牌人亦可透過 食環署網頁 遞交資助申請，截止申請日期為 11 月 12 日。申請表格及相關文件並經審核後，一般於約兩星期發放資助款項，以劃線支票寄往相關持牌食物業店鋪。

公眾街市熟食攤檔

合資格的街市攤檔 (熟食或小食) 可獲一次性 25,000 元資助，合資格申請人可於 食環署網頁 下載及列印申請表格；或在辦公時間內到所屬公眾街市/熟食市場的街市辦事處或相關食環署分區環境衞生辦事處索取申請表格，截止申請日期為 11 月 9 日。食環署會在接獲申請後 7 個工作天內向申請人發出通知確認申請，有關資助款額會以劃線支票寄往承租人在食環署記錄內的通訊地址。

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▲ 合資格的街市攤檔 (熟食或小食) 可獲一次性25,000元資助

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（2）旅遊業

在第三輪「防疫抗疫基金」下，政府分別向旅行代理商、導遊及領隊、旅遊服務巴士司機發放一次過津貼：

旅行代理商及其職員

每間持牌旅行代理商可獲現金津貼，金額直接與其職員數目掛鈎，以每名旅行代理商職員港幣 5,000 元津貼為計算基準。未有僱用任何職員的旅行代理商亦會獲得一次過 5,000 元津貼；及向每名旅行代理商職員發放一次過 15,000 元津貼。未曾於第二輪「防疫抗疫基金」下就「旅行代理商及從業員支援計劃」申請津貼的合資格旅行代理商及合資格旅行代理商職員，須於 2020 年 10 月 27 日或之前向旅行代理商註冊處提交申請表及相關證明文件。

已在第二輪「防疫抗疫基金」下就「旅行代理商及從業員支援計劃」獲取津貼的合資格旅行代理商及合資格旅行代理商職員，毋須申請。政府會以流動電話短訊通知其有關發放津貼的安排。

主業為導遊及領隊的自由作業持證導遊及領隊

每位合資格的主業為導遊及領隊的自由作業導遊及領隊可獲一筆過港幣 15,000 元津貼。已在第二輪「防疫抗疫基金」下的「旅行代理商及從業員支援計劃」獲取津貼的合資格自由作業導遊及領隊，毋須就第三輪「防疫抗疫基金」下本計劃的津貼申請。政府會以流動電話短訊通知其有關發放津貼的安排。

以接載旅客為主的旅遊服務巴士司機

每位以接載旅客為主的旅遊服務巴士的合資格司機，可獲得一次過 6,700 元津貼。合資格旅遊服務巴士司機無須就第三輪 「防疫抗疫基金」計劃下的津貼作出申請，政府會以流動電話短訊通知其有關發放津貼的安排。

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（3）教育界

基金向幼稚園、私立學校、補習學校、學校餐飲供應商、學校興趣班及校巴服務提供者發放一筆過紓困津貼﹕

參加幼稚園教育計劃的學校，因應類別（即半日制、全日制及長全日制）及規模，可獲得港幣 30,000 元至 80,000 元的津貼；

非參加幼稚園教育計劃的學校，一律可獲 40,000 元津貼；

私立中小學日校（包括英基學校協會屬下學校、國際學校、私立獨立學校及其他提供正規課程的私立中小學日校）每校可獲 40,000 元;

提供非正規課程的私立學校，每所在 9 月 23 日開始分階段恢復面授課堂當日或之前已根據《教育條例》註冊，以及在通函發出當日仍然營運的學校，將獲提供一筆過 20,000 元的紓困津貼;

在小學、中學以及專上院校的餐飲供應點（即小賣部、食堂及餐廳）的營運者：每一供應點 40,000 元；

小學及中學的飯盒供應商：每一服務學校 5,000 元；

小學及中學的飯盒供應商：每一服務學校 5,000 元； 校巴司機、學校私家小巴司機及保姆：每名司機 6,700 元，每輛校巴的保姆可獲 6,700元（如一輛校巴多於一名保姆則以服務時間的比例共享上述6,700元津貼）；

在學校擔任導師、教練、培訓人員及興趣班的營辦者：每人 5,000 元。

▲ 在小學、中學以及專上院校的餐飲供應點（即小賣部、食堂及餐廳）的營運者，每一供應點可獲40,000元資助

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（4）娛樂行業

遊戲機中心

基金向合資格的遊戲機中心營運者提供一筆過港幣 5 萬元的現金津貼，合資格人士如欲申請資助，須於 2020 年 11 月 9 日或之前向民政事務總署轄下的牌照事務處交回已填妥的申請表格。

電影院

資助計劃將向在本年 7 月份內有商業營運、持公共娛樂場所牌照的現有電影院提供一筆過資助，資助款額為每所電影院每塊銀幕 5 萬元；每條院線最多可獲150 萬元的資助，截止日期為 10 月 20 日。 抗疫基金每條院線可獲150萬資助 電影院資助計劃接受申請【詳情按此】

麻將/天九場所

基金向合資格的麻將/天九牌照持有人提供一次性 5 萬元的現金津貼，合資格人士如欲申請資助，須於 2020 年 11 月 9 日或之前向民政事務總署轄下的牌照 事務處交回已填妥的申請表格。

桌球室、公眾保齡球場及公眾溜冰場

基金向合資格的遊樂場所（即桌球館、公眾保齡球場及公眾溜冰場）的牌照持有人，提供一次性 5 萬元津貼。申請人須於 2020 年 10 月 9 日至 2020 年 11 月 8 日期間（包括首尾兩天）提交申請表格及所需文件給康樂及文化事務署轄下牌照及檢控小組。

▲ 基金向合資格的遊樂場所（即桌球室、公眾保齡球場及公眾溜冰場）的牌照持有人，提供一次性5萬元津貼

商營浴室

商營浴室的合資格持牌人可獲一次性 5 萬元資助，申請期由 2020 年 10 月 9 日至 2020 年 11 月 9 日，申請人可郵寄申請表至該持牌商營浴室所屬的食環署分區環境衞生辦事處；以及親身遞交申請表至該持牌商營浴室所屬的食環署分區環境衞生辦事處。

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Photo：Josh Simmons