【香港製造】港式 Cyberpunk 動畫奇兵突出　本土元素豐富吸海外 Fans

香港創作動畫甚為艱難，要突圍而出甚為不易。香港動畫電影《離騷幻覺》色彩特別，故事奇詭又有豐富本土元素吸引不少 fans，奪得亞洲動畫短片創作比賽獎項；品牌合作的商業潛力亦因而更高，其聯乘產品深受不同市場的人士喜愛。

動畫公司 Penguin Lab 創辦於 12 年前，公司聯合創辦人江康泉（江記）當時連載漫畫《丁丁企鵝》，盼透過工作室延伸品牌價值，尋求更多工作機會， 2017 年 Penguin Lab 與另外兩間公司合作，由江康泉主導，3 位創作人合力創造風格迥異的科幻動畫電影《離騷幻覺》。

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▲ Penguin Lab 聯合創辦人江康泉(左)、羅文樂 (Lawman) 。

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《離騷幻覺》背景獨特，講述秦始皇統一天下發現長生不死之秘，遂以科技將人類、機械結合，主角機器人擁有屈原靈魂，這位寫出楚辭《離騷》的文人會乘坐火車，由紅磡前往屈原自盡之地汨羅江，故事主題圍繞靈魂及自由意志，且畫面、色彩均別樹一格，一看難忘。

《離騷幻覺》曾眾籌到約港幣 100 萬元；之前參加了「動畫支援計劃」，製作出《離騷幻覺-序》，更在由日本 TBS 電視台主辦、數碼娛樂協會協辦的動畫短片創作比賽「DigiCon6 ASIA 大賞」的全場大獎。

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江康泉表示，公司在 3 年內推出 3 條短片，江康泉希望最終能製作到里程碑式的 90 分鐘原創動畫電影，並透過動畫呈現具延展性世界觀，如同《星球大戰》，觀眾可透過電影浸沉在人與機械人混雜的科技世界。江康泉說：「動畫很多時都是講述未來的媒介。香港是個科幻感很強的地方，二戰後有香港有不同的新資訊注入，不同國籍的人混雜在香港，不同的想法撞擊著，《離騷幻覺》就加強了這方面矛盾的特質，高科技的同時加入大量懷舊元素，新新舊舊，呈現獨特港式科幻。」

▲ 《離騷幻覺》原畫集。

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Penguin Lab 聯合創辦人羅文樂 (Lawman) 指出動畫工作量極大，要多人合作方能成事，說：「投身動畫行業後，才知道香港動畫公司不少，但大部分屬後期製作，較少原創作品。正常電影業愈成熟的地方動畫作品就愈多，但環顧亞洲，香港每年有不少港產電影竟然原創動畫少得出奇，原創動畫製作公司更是極少。」

動畫佔據了文藝創作的大版塊，跟青年成長息息相關，8、90 年代的青少年都是看日本動畫長大。羅文樂說：「明明有市場，世界又需要這個行業，為甚麼香港無人做？《離騷幻覺》的最新短片近日在網上發布， 網上賣了 800 多張票，比想像中好很多。3 年裏頭公司參加過不少項目，文藝界反響不錯，倫敦、日本都得過獎。就算在商業角度來說，我們也曾與其他品牌聯乘出過週邊，原畫集、袋、衫都賣斷貨；另外我們近日亦與香港某時裝品牌的活動合作，同樣很受歡迎，可見以動畫 IP 在香港是有市場潛力的。」

▲ 《丁丁企鵝》亦推出過不少周邊。

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江康泉補充：「如何將作品變成品牌並透過不同媒介接觸新讀者，是動畫界未來大趨勢。香港著名漫畫家草日，亦跟香港教育大學、賽馬會合作，推出了面向初小學童的中國語文科動畫《小魚字游樂》，可見香港有將創意變成動畫的土壤。對於《離騷幻覺》，我們亦想過很多不同方向，將圖畫印 tee 是一個方向，但我們會更趨向將《離騷幻覺》裏的角色衣服變成實物，相信 fans 會更加喜歡。」

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Photo：獨菇 unigoo