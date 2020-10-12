雲端服務・在家工作帶動　企業 IT 支出回復增長

新冠肺炎疫情困擾各行各業，經濟增長受阻，但市場分析機構 IDC 帶來好消息：今年企業資訊科技開支並未如預期中差，將年初的下跌 3% 調整至增長 1%。

IDC IT 總開支總裁 Crawford Del Prete 在報告中指出，實際市場表現並當初指標理想，受惠於雲端服務及遙距工作，來自不同行業的需求令企業投資到服務供應商的比重趨穩定，而遙距工作更推動了個人電腦銷售及資訊保安需求。

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IDC 預期，由現在至 2024 年， ICT 開支預算年複合增長率（CAGR）為 5% ，而今年的「 V 型下降」情況將稍為放緩。

IDC 調查顯示，有 42% 受訪科技決策人表示他們的組織計劃投資技術以彌補數碼轉型的空白。 IDC 研究總監 Meredith Whalen 表示，新冠肺炎疫情大流行令組織技術投資和加快數碼轉型更加必要。

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IDC 發表數據指，在新冠肺炎疫情爆發前，企業組織平均只有 14% 員工在家工作（work from home），而現時比例已增至 45%，更多組織預計在家工作的員工將繼續佔勞動力一大部分。

IDC 預期，到 2023 年全球 7 成半「2,000 強企業」將致力設計混合遙距工作的工作模式，而 2022 年前，全球 2,000 強企業會投資 20 億美元到「桌面及工作間即服務 (Desktop and Workspace as a service) 」技術， 75% 機構會將積極促進員工家中網絡與工作網絡相互協作。

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