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【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）

商管策略 18:20 2020/10/12

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本港四大核心零售區之一的銅鑼灣，經過去年社會運動和今年爆發新冠肺炎疫情的打擊下，過去錄得不少國際品牌棄租或結業的個案，當中不乏國際知名奢侈品牌，甚至是屹立近 34年的老店也無一倖免。

奢侈品牌棄租巨舖

曾為全球最貴商業地段的羅素街早已出現「吉舖潮」。意大利奢侈品牌 Prada（普拉達）在銅鑼灣羅素街的旗艦店比原定租約到期前 4 個月，即今年 2 月結束營業。Prada 位於銅鑼灣羅素街 Plaza 2000，是香港開業的第 6 間分店，總樓面約 1.5 萬平方呎，共有 3 層，為香港最大的專門店。Prada 早在 2016 年關閉尖沙嘴半島酒店分店，而 Prada 在高峰時期於香港曾有 9 間分店，目前只剩 6 間。

疫情致消費市道疲弱 一文看清2020年全面撤出香港國際零售品牌見下頁

Prada在銅鑼灣羅素街的旗艦店比原定租約到期前4個月，即今年2月結束營業

Victoria's Secret 棄租兼撤出香港

美國最大連鎖內衣店 Victoria's Secret 的英國公司早前宣告破產，品牌位於鑼灣渣甸街京華中心的 4 層高的旗艦店，今年 6 月宣布結業，正式撤出香港。Victoria's Secret 在 2017 年以月租 700 萬元在京華中心打造 4 層高的旗艦店，店舖面積超過 5 萬平方呎。據悉，Victoria's Secret 簽下長達 10 年的租約，至 2027 年才屆滿，如今品牌提早 7 年半離場。

拆貨拉喼奇景不再 上水藥房：等通關「蚊瞓」轉代客寄貨見下頁

Victoria's Secret 位於鑼灣渣甸街京華中心的4層高旗艦店，在今年6月宣佈結業，正式撤出香港。

蛇羹店結業 計劃另覓舖位開業

不只是國際品牌，就連在銅鑼灣屹立近 34 年、曾連續 6 年上榜米芝蓮的老店「蛇王二」，因租約期滿在今年 4 月結業。位於謝斐道與波斯富街交界的「蛇王二」，以蛇羹、臘味聞名，曾連續 6 年上榜米芝蓮，店舖已成為銅鑼灣「地標」之一。

好景商場人流劇減宅經濟失效？近半舖拉閘 店主：PS5 出都救唔番見下頁

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Photo：Prada、FEsum IAIomel、Yuki's Life

撰文 : 廖淑瑩

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