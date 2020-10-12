【疫市營商】日本拉麵店破產宗數創新高　原因並非疫情生意差？

香港人每次到日本一定會吃拉麵，當地打工仔亦常光顧，但日本街頭拉麵店林立的情況可能已成過去，日本企業信用調查機構「帝国データバンク」（Teikoku Databank）早前發表的文章指，近年拉麵店「倒產」（破產）情況有上升趨勢，今年更有機會創新高，但原因竟不是跟新冠肺炎疫情令生意變差有關。

拉麵店倒產數字創新高

Teikoku Databank 早前的文章分析，日本拉麵店「倒產」即指該公司陷入「企業經營受到阻滯，無法償還必須付清的債務」。當中再分為「清算型」，即是把公司清算消滅（也就是破產），以及「再建型」，一邊繼續事業一邊償還債務。公司指截至今年 9 月底已錄得 34 宗拉麵店倒產的案件，是自 2000 年後首次在 9 月錄得超過 30 宗，數字亦逼近拉麵店倒產案件最多的 2019 年 (36 宗) 。

轉型總比結業好！日本和民居酒屋變平價燒肉店搶營業額【見下頁】

▲ 「帝国データバンク」指，拉麵店倒產原因主要是同行競爭居多

狂播洗腦歌・店內像迷宮・收銀處排長龍 讀懂激安の殿堂捉心理賺錢招數【見下頁】

打價格戰反加速拉麵店倒閉

公司表示，拉麵店倒產原因主要是同行競爭居多。他們指，據經濟產業省數據，在 2012 年至 2016 年期間拉麵店增加約 1,000 間。這些新店大多是順應市場潮流，令老店也要與潮流競爭。在難以用拉麵決一勝負的情況下，店舖只好以價格增加其競爭力。由於拉麵店以低價競爭，使拉麵有了「很便宜便能吃到」的印象，這反而令拉麵店無法加價，結果收支不平衡，自然要倒產甚至倒閉收場。

日本歐美市場差天共地！無印良品破紀錄虧損－除了這類產品熱賣【見下頁】

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Japan Rail Pass、ラーメン博物館