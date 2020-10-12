  • 31°C
香港時間 : 20201012日 (一) 13:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】日本拉麵店破產宗數創新高　原因並非疫情生意差？

業界頭條 13:03 2020/10/12

分享：

香港人每次到日本一定會吃拉麵，當地打工仔亦常光顧，但日本街頭拉麵店林立的情況可能已成過去，日本企業信用調查機構「帝国データバンク」（Teikoku Databank）早前發表的文章指，近年拉麵店「倒產」（破產）情況有上升趨勢，今年更有機會創新高，但原因竟不是跟新冠肺炎疫情令生意變差有關。

拉麵店倒產數字創新高

Teikoku Databank 早前的文章分析，日本拉麵店「倒產」即指該公司陷入「企業經營受到阻滯，無法償還必須付清的債務」。當中再分為「清算型」，即是把公司清算消滅（也就是破產），以及「再建型」，一邊繼續事業一邊償還債務。公司指截至今年 9 月底已錄得 34 宗拉麵店倒產的案件，是自 2000 年後首次在 9 月錄得超過 30 宗，數字亦逼近拉麵店倒產案件最多的 2019 年 (36 宗) 。

轉型總比結業好！日本和民居酒屋變平價燒肉店搶營業額見下頁

「帝国データバンク」指，拉麵店倒產原因主要是同行競爭居多

狂播洗腦歌・店內像迷宮・收銀處排長龍 讀懂激安の殿堂捉心理賺錢招數見下頁

打價格戰反加速拉麵店倒閉

公司表示，拉麵店倒產原因主要是同行競爭居多。他們指，據經濟產業省數據，在 2012 年至 2016 年期間拉麵店增加約 1,000 間。這些新店大多是順應市場潮流，令老店也要與潮流競爭。在難以用拉麵決一勝負的情況下，店舖只好以價格增加其競爭力。由於拉麵店以低價競爭，使拉麵有了「很便宜便能吃到」的印象，這反而令拉麵店無法加價，結果收支不平衡，自然要倒產甚至倒閉收場。

日本歐美市場差天共地！無印良品破紀錄虧損－除了這類產品熱賣見下頁

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Japan Rail Pass、ラーメン博物館

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【管理Tips】CEO在疫情學懂甚麼？麥肯錫：4大領導方針扭轉營商困境
2020/10/08
【管理Tips】CEO在疫情學懂甚麼？麥肯錫：4大領導方針扭轉營商困境
【管理Tips】風險超越金融危機！　WEF：商界領袖擔心失業問題多過病毒擴散
2020/10/08
【管理Tips】風險超越金融危機！　WEF：商界領袖擔心失業問題多過病毒擴散
餐飲 零售 市場拓展 商業營銷 疫情 拉麵 新冠肺炎疫情 日本

下一篇文章

【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹