TruCare Mask 新推白色 Level 3 口罩 售$85/50個起

香港口罩廠 TruCare 表示，白色口罩正式登場。



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新推出的白色口罩，仍是採用 Level 3 規格，防護力高。口罩尺寸方面，用也有成人、女士及中童尺寸。一盒 50 個的口罩最平售 $85/盒，但需要在屯門門市購買。網站購買的話，就需要 $99/盒。買滿 $300 可享金剛速運自取點免運費優惠。

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▲ TruCare Mask 白色口罩

TruCare口罩規格



Level 3

細菌過濾效率測試 ⩾98%

微粒過濾效率測試 ⩾98%

壓力差測試 <6.0 mm H₂O/cm²

通過合成血液滲透阻力測試(160mmHg)

可燃性測試 Class 1

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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