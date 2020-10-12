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【附其他優惠資料】九巴 Level 2 口罩推新優惠 送 KMBLOCK 積木巴士

行內熱話 02:54 2020/10/12

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 近來 KMB 九巴不斷努力推廣口罩，最近又有新優惠。
       
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

九巴將在 V Walk 推出 Pop in Store，發售各個口罩優惠套售。當中最吸引和親民的是 $200 九巴禮品包，只需要令 $200，即可獲兩盒 Level 2 九巴口罩 50 個裝和一架 Q 版 KMBLOCK 九巴丹拿 A 型積木巴士，產品總值達 $290。

在 Pop in Store 中，還有新產品推出，另大量產品也低至半價發售。

其他內容】 Medicom Premier Safe+ Mask 平售 $69/50個【詳情見下頁】  

活動詳情 :

日期：2020年10月13日至18日
時間：上午11時至晚上8時
地點：V Walk地下中庭 (九龍深旺道28號)

其他內容】 Good Mask 多色 Level 3獨立包裝口罩 現貨劈價至 $50/30個 【詳情見下頁】

九巴自家製口罩優惠：

1.$200九巴禮品包：

2盒口罩 + 送1架Q版KMBLOCK九巴丹拿A型巴士 (產品總值$290)

2.$400九巴禮品包

4盒口罩 + 送1盒九巴版大富翁 (產品總值$698)

3.$600九巴禮品包

6盒口罩 + 送1架1:76 九巴丹拿A型巴士模型 (產品總值$1060)

其他內容】  2折發售! 英國 MG (PLUS) BFE99% PFE98% 口罩 售 $29.9/50個【詳情見下頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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