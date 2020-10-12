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【iPhone 12】留客策略! 年年半價換購新機! 蘋果香港將推 iPhone Upgrade Program?

商管策略 09:00 2020/10/12

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智能手機市場競爭激烈，手機生產商需要各出奇謀才可以留客。蘋果公司（Apple Inc）早已於美國、中國兩地推出「iPhone 年年換新計劃」（iPhone Upgrade Program ），讓用戶低至半價升級新 iPhone。最近有消息指，香港或會推出此計劃。
       
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在蘋果 iPhone 12 即將上市之際，根據外媒報道指，蘋果公司早於今年 4 月，就在在香港申請「iPhone for Life」的商標專利，專利編號為 305380876。報道指，此專利包含零售服務等的 35 類項目，以及包含金融相關的 36 類項目。有分析預計，該商標專利其實為 iPhone 年年換新計劃（iPhone Upgrade Program ）。 

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「iPhone 年年換新計劃」是蘋果公司在 2015 年於美國推出的計劃，目的是吸引舊用戶購買新機。用戶只要在 Apple Store 實體店購買 iPhone 時，即時加購 AppleCare+ 計畫，就可以在購買該手機後的第 10 個月起到第 13 個月底內，以原有手機零售價格 50% 的折扣額優惠，升級換購新 iPhone，但用戶需要把舊手機退回蘋果。因此，以 iPhone 的高保持情況看，此計劃未必有著數。 

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iPhone Upgrade Program 會在 iPhone 12 推出時在港推出嗎? "> iPhone Upgrade Program 會在 iPhone 12 推出時在港推出嗎?

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撰文 : 張文啟

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