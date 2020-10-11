【附購買連結】Good Mask 多色 Level 3獨立包裝口罩 現貨劈價至 $50/30個

Good Mask 為慶祝半週年，特別推出大劈價優惠。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

由10月12日中午12時，門市和網站皆推出激減優惠，口罩減價至 $50/盒起。優惠款式包括:



網上訂購價錢

1.單色顏色

皇室藍琥珀黃、新版奇異果綠、微風藍、 冰川白、夢幻紫、櫻花粉



99 50片 : $70 / 盒

99 30片獨立包裝: $50 / 盒

2.萬聖節特別版 尺寸Size :

成人175*95mm / 160*95mm

中童145*95mm ：$88/盒

出貨日期10月30日前

門市現貨價錢

1.會員價(需出示會員編號)

99 50片 : $70 / 盒

99 30片獨立包裝: $50 / 盒

納米 30片獨立包裝：$100/盒

95 50片：$50/盒



2.非會員價

99 50片 : $78 / 盒

99 30片獨立包裝: $58/盒

納米 30片獨立包裝：$108/盒

95 50片：$58/盒

Good Mask 口罩規格

-BFE, PFE, VFE >99%

-ASTM Level 3

-EN14683 type II R



-尺寸Size :

成人175*95mm

中童145*95mm

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口罩購買連結<<<

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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