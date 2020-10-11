【附優惠詳情】 Medicom Premier Safe+ Mask 平售 $69/50個

網店 Miffia's Place 提供口罩優惠，購買 Medicom Premier Safe+ Mask 只需 $69/50 個。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

Miffia's Place 指，現時提供會員獨家優惠，醫管局專用的 Medicom Premier Safe+ Mask 正以 $139/2 盒發售，平均 $69/盒。它口罩支援 Level 1 防護，成人尺寸，一盒 50 個。口罩由上海麥迪康原廠直供，保證正品正貨。



加入成店方會員方法十分簡易，按此即可以登記成會員。

▲ Medicom Premier Safe+ Mask

Medicom 口罩規格



-ASTM Level 1

-BFE & PFE > 95%

-Flammability Class 1

-Synthetic Blood Penetration Resistance > 80mmHg

-一盒50片 非獨立包裝 藍色

-中國製造

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▲ Medicom Premier Safe+ Mask

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▲ Medicom Premier Safe+ Mask

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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