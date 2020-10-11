  • 28°C
香港時間 : 20201011日 (日) 18:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【附優惠詳情】 Medicom Premier Safe+ Mask 平售 $69/50個

行內熱話 17:39 2020/10/11

分享：

網店 Miffia's Place 提供口罩優惠，購買  Medicom Premier Safe+ Mask 只需 $69/50 個。
     
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

Miffia's Place 指，現時提供會員獨家優惠，醫管局專用的 Medicom Premier Safe+ Mask 正以 $139/2 盒發售，平均 $69/盒。它口罩支援 Level 1 防護，成人尺寸，一盒 50 個。口罩由上海麥迪康原廠直供，保證正品正貨。

加入成店方會員方法十分簡易，按此即可以登記成會員。

Medicom Premier Safe+ Mask

Medicom  口罩規格

-ASTM Level 1
-BFE & PFE > 95%
-Flammability Class 1
-Synthetic Blood Penetration Resistance > 80mmHg
-一盒50片 非獨立包裝 藍色
-中國製造

其他內容】 本地口罩大危機! 協會:近半數香港口罩廠將被淘汰!【詳情見下頁】  

口罩購買連結<<< (留言訂購)

Medicom Premier Safe+ Mask

其他內容】  2折發售! 英國 MG (PLUS) BFE99% PFE98% 口罩 售 $29.9/50個【詳情見下頁】

其他內容】 真日本製造!SANIAID TYPE II&IIR口罩65折發售 賣$83/50個起【詳情見下頁】

Medicom Premier Safe+ Mask

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【附優惠詳情】買滿 masklab 口罩 $200 即送一盒 KF 立體口罩
今日
【附優惠詳情】買滿 masklab 口罩 $200 即送一盒 KF 立體口罩
【附購買資料】 Level 2 高防名廠口罩! Medicom Safe+Mask Premier Plus 平賣 $110/50個
今日
【附購買資料】 Level 2 高防名廠口罩! Medicom Safe+Mask Premier Plus 平賣 $110/50個
袁國勇：香港冬天隨時逾萬人感染 千人死亡! 疫苗要等多一年 必須要戴口罩
今日
袁國勇：香港冬天隨時逾萬人感染 千人死亡! 疫苗要等多一年 必須要戴口罩
網上購物 著數優惠 口罩 香港 中國

下一篇文章

袁國勇：香港冬天隨時逾萬人感染 千人死亡! 疫苗要等多一年 必須要戴口罩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹