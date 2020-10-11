袁國勇：冬天隨時逾萬人感染 千人死亡! 疫苗要等多一年 必須要戴口罩

港大微生物學系講座教授袁國勇今日表示，香港過去未有連續 14 日出現零本地感染個案，所以香港現時仍處於第三波疫情。未來必須在高危點做好預防措施，如果高危點失控，到冬天隨時有過萬人感染，並有千人因而死亡。



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袁國勇今早出席電台節目時指，若不對食肆、街市、酒吧等高色危地方作出針對性預防措施，到冬天隨時有數萬人感染肺炎，並有過千人死亡。他表示，美國紐約的情況與本港十分接近，當地冬天已有 20% 市民感染，有過萬人死亡。對照香港的情況，如果失控，香港可能有 140 萬人感染。

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對於新冠肺炎疫苗，袁國勇指不少國家已經進行第三期臨床測試，估計最快要明年 6 至 7 月，才有較安全的疫苗送港，全民接種則要等到明年 9 至 10 月。他呼籲市民要「捱多一年」，做好個人防護措施，如戴好口罩。

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